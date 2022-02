Românca Jaqueline Cristian s-a accidentat grav în meciul din WTA Doha. Cât timp va lipsi din tenis

În timpul meciului cu Daria Kasatkina, românca s-a accidentat și nu a mai putut continua turul 2 al WTA Doha.

Deși avusese un start foarte bun, norocul nu a ținut cu românca Jaqueline, care a fost nevoită să abandoneze competiția, într-un scaun cu rotile.

Momentan. informații suplimentare despre starea sa de sănătate nu există, astfel că revenirea sa pe teren este chestionabilă.

Halep, învinsă de româncă la Australian Open

Cuplul format din românca Jaqueline Cristian și nemțoaica Andrea Petkovic a învins în primul tur al probei de dublu de la Australian Open, cu 6-4, 6-0, perechea Simona Halep – Gabriela Ruse.

Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic au început cu un break, recuperat în jocul doi de Simona Halep și Gabriela Ruse.

Al treilea game a fost adjudecat tot contra serviciului de perechea româno-germană, care a reușit să-și facă de fiecare dată serviciul până la finalul setului.

Evoluția jucătoarelor în al doilea set

Al doilea set a fost câștigat la zero de Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic, în doar 23 de minute, jumătate din timpul de care au avut nevoie pentru a-și adjudeca primul act.

În turul doi al probei de dublu de la Australian Open, Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic vor juca împotriva perechii formate din Kaja Juvan și Tamara Zidansek, reprezentantele Poloniei, care au trecut în primul tur de Nadiya Kichenok și Sania Mirza, 6-4, 7-6 (5).

Cine este jucătoarea Jaqueline Cristian

„Primul obiectiv este să intru în prima sută a jucătoarelor. Niciun efort nu este prea mare pentru asta”, spunea Jaqueline Cristian pentru „Evenimentul zilei”, într-un interviu acordat după succesul din Franța.

Prenumele i-a fost dat la naștere, chiar de medicul ginecolog, care văzuse cu o zi înainte un documentar despre Jacqueline Kennedy – Onassis, soția fostului președinte al Americii, John Fitzgerald Kennedy, apoi al multimiliardarului grec Aristotel Onassis. Există o mică diferență totuși, pentru că jucătoarei de tenis i-a dispărut litera C.

Tenisul, un sport costisitor

A început să joace tenis la vârsta de 4 ani și a fost prinsă imediat de „Sportul Alb”. „Mă pregătesc 2-3 ore pe zi alături de antrenor, preparator fizic şi Valentin Popescu, sparring-partner-ul meu. Nu prea am timp liber. Abia am venit din Franţa, iar mâine (n.r.-azi) voi pleca la un alt turneu, în Austria. Mai merg la un film, mai ascult muzică, dar mă concentrez pe tenis. Trebuie să am grijă la alimentaţie. Nu pot consuma ciocolată. Mă rog, nu foarte multă”, povestea Cristian.