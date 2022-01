Prima tenismenă care a câștigat un meci important în 2022! Evoluția ei este impresionantă

În primul tur al calificărilor, Irina Bara (138 WTA) a fost reala surpriză și a învins-o, cu scorul de 7-5, 6-7, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, ocupanta locului 91 WTA şi cap de serie numărul 1, după un meci de trei ore. Următoarea rivală va fi rusoaica Anna Kalinskaia, cap de serie numărul 7, în meciul al treilea al zilei de marți. Mai multe românce se vor lupta pentru marele premiu.

De la ora 02.00 a României, pe Rod Laver Arena va evolua Irina Begu (62 WTA) în compania favoritei principale de la Melbourne Summer Set 2, americanca Jessica Pegula (18 WTA).

A adus victoria în 2022

Pe terenul 8, în al treilea meci al zilei va evolua Elena-Gabriela Ruse (87 WTA) în compania sportivei australiene Arina Rodionova (152 WTA), în cadrul Melbourne Summer Set 1.

La Melbourne Summer Set 1, în meciul 4 de pe terenul 8, imediat după confruntarea Ruse – Rodionova, Jaqueline Cristian, numărul 71 mondial, o va întâlni pe estona Kaia Kanepi (73 WTA).

Pe terenul 5, în al cincilea meci al zilei, Sorana Cîrstea (39 WTA) va juca împotriva sportivei din Rusia Varvara Gracheva (77 WTA), la Melbourne Summer Set 2.

Tot miercuri, fanii o pot admira pe Simona Halep, aceasta va face pereche chiar cu potențiala ei adversară din optimile de finală de la simplu, Gabriela Ruse. Cele două vor juca împotriva perechii favorite 2, Bernarda Pera/ Katerina Siniakova, în cadrul Melbourne Summet Set 2.

Ce va face Simona Halep în 2022?

„Chiar dacă a fost accidentată, Halep pare că şi-a revenit şi va mai avea multe meciuri foarte bune. Poate câştiga un titlu major în acest an. Sezonul acesta însă va fi dominat de Garbine Muguruza. Viaţa ei personală merge foarte bine, se înţelege excelent cu antrenorul, va fi o surpriză dacă nu va câştiga un turneu de Mare Şlem. Dintre toate jucătoarele, ea are cele mai multe şanse să cucerească unul”, au colegele Simonei.

Navratilova şi Shriver şi-au spus părerea şi despre viitorul Emmei Răducanu: „Va fi un an foarte dificil pentru ea. Acum adversarele o cunosc, ştiu cum să joace împotriva ei. În plus, nici nu are multe meciuri în picioare. E clar că ştie tenis, dar are nevoie şi de experienţă. Va fi sub o presiune uriaşă şi din punct de vedere emoţional. Cred că 2023 va fi anul ei, nu acum”, potrivit Click.