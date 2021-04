Monica Niculescu nu a avut parte de debutul la care a sperat. Instalată, de curând, în scaunul de căpitan al echipei de FED Cup a României, experimentata jucătoare în vârstă de 33 de ani a fost forţată, de împrejurări, să o arunce, în teren, pe Irina Bara.

În lipsa Simonei Halep, Patricia Ţig, Irina Begu, Ana Bogdan şi Sorana Cîrstea, Bara a devenit racheta numărul unu a tricolorelor pentru duelul din „Sala Polivalentă” de la Cluj – Napoca. Micuţa tenismenă de doar 1,64 metri nu s-a regăsit însă deloc pe suprafaţa rapidă de la Cluj şi a pierdut, fără drept de apel, setul întâi al întâlnirii cu Cocciaretto.

Bara nu a reuşit să găsească antidotul pentru returul lui Cocciaretto şi i-a permis tinerei italience de 20 de ani să realizeze două break-uri, în acest prim act scurt, care s-a întins pe durata a aproximativ jumătate de oră. Românca situată pe locul 132 în clasamentul WTA nu s-a descurcat mai bine nici pe serviciul lui Cocciaretto şi nu a izbutit să îşi procucere nici măcar o singură minge de rebreak.

Revenirea Irinei Bara a fost de scurtă durată

Startul celui de-al doilea set părea totuşi să dea speranţe echipei României. Mult mai agresivă şi mai sigură pe ea, Irina Bara a izbutit să spargă, în sfârşit, serviciul italiencei. Deşi a avut, din nou, oarece emoţii în a-şi adjudeca propriile game-uri, sportiva de 26 de ani s-a distanţat pe tabela de marcaj, la trei lungimi (3 – 0).

Totul a fost doar un simplu foc de paie. Cocciaretto s-a trezit rapid şi a ieşit din corzi fără prea mult efort, restabilind, în doar câteva minute, egalitatea la trei. La 4 – 4, Bara a avut şansa de a trece, încă o dată, în avantaj, dar mâna româncei a început să tremure, iar Cocciaretto şi-a adjudecat break-ul decisiv.

Bara recunoaşte că italianca a meritat pe deplin victoria

Chiar dacă a fost dezamăgită de înfrângerea suferită în faţa Elisabetei Cocciaretto, Irina Bara e fair – play şi recunoaşte superioritatea din teren a italiancei. Micuţa jucătoare din România regretă însă că nu a putut să îşi păstreze avantajul preluat la începutul actului secund.

„Cocciaretto are mai multe meciuri în picioare decât mine şi aceasta s-a putut observa pe parcursul primului set. În setul al doilea, am avut şansele mele. Am jucat ok în setul al doilea şi am fost acolo, în luptă” a analizat Bara desfăşurarea de forţe a duelului de azi.