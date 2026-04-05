Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie

În ultimele luni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a luat parte la câteva evenimente alături de familia prezidenţială a României. În acest context, oficialul a explicat că apropierea sa de Nicușor Dan și de Mirabela Grădinaru acestuia are un caracter strict uman și că în spatele acestor acțiuni nu ar exista niciun calcul politic.

„Este o chestiune pur umană, nu există niciun calcul politic, departe de mine calculele politice în general”, a afirmat el.

Rogobete a adăugat că apreciază modul în care preşedintele Nicuşor Dan gestionează problemele țării.

„Cert este că îi apreciez pe amândoi mult şi apreciez echilibrul lor, echilibrul în comunicare, echilibrul în decizii, echilibrul în general asta dacă vorbim despre domnul preşedinte pe care chiar îl apreciez într-un mod în care gestionează lucrurile acum. Sunt acolo, sunt în guvern, interacţionăm lucrurile sunt clare, nu trebuie să mă convingă nimeni”, a adăugat ministrul.

El şi-a exprimat aprecierea şi pentru partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, pentru „decenţa şi dorinţa de a face lucruri care sunt în zona socială”.

Ministrul a explicat că activităţile comune au avut ca scop reunirea decidenţilor şi specialiştilor pe un „teren neutru”, cu proiecte care deseori se intersectează cu domeniul sănătăţii.

„La doamna Grădinaru apreciez decenţa şi dorinţa de a face lucruri care sunt în zona socială şi de multe ori ele evident că se întrepătrund cu sănătatea, drept dovadă că toate evenimentele sau activităţile avute împreună au fost de a pune la masă decidenţi în toate zonele şi specialişti pe un teren neutru”, a mai spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a participat marţi la evenimentul „Adicțiile la copii și adolescenți”, organizat la Palatul Cotroceni, alături de Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan. În acest sens. oficialul a declarat că România dezvoltă componenta de sănătate mintală, un domeniu neglijat până acum.

„Este al treilea proiect pe care îl construim împreună cu Administrația Prezidențială în zona de sănătate, în cadrul proiectului social și de conștientizare „România în Lumină”. Aceasta arată că abordăm teme importante într-un mod consecvent și pe termen lung, nu doar punctual”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a apreciat implicarea Mirabelei Grădinaru, dar și a Melaniei Medeleanu și a echipei Asociației Zi de Bine, care lucrează cu tinerii și derulează programe dedicate prevenției în domeniul adicțiilor.