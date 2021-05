Timp de o lună de zile a stat Alex Bodi după gratii, iar câteva luni a fost captiv chiar în propria casă. Afaceristul însă se bucură că lucrurile s-au întâmplat așa, izolarea fiind și o oportunitate de a-și dat seama care sunt persoanele care țin la el cu adevărat.

Fostul soţ al Biancăi Drăguşanu a recunoscut că a fost dezamăgit de oamenii pe care îi considera apropiați, care au preferat să creadă toate zvonurile despre el, în loc să aibă încredere în cuvântul lui.

”Am avut nevoie să văd de oamenii care îmi sunt aproape, care sunt pe interes”

”Totul a fost ca o balanță, eu n-am așteptări de la nimeni în viața pentru că n-am așteptări, în mintea mea credeam că anumite persoane o să fie recunoscătoare pentru lucrurile pe care le-am făcut în trecut pentru ei.

M-am șocat de multe persoane care au fost afectate, după am mulțumit lui Dumnezeu că m-am lipsit de persoanele respective. Încercarea asta a fost ca o sită, cred că am avut nevoie de lucrurile astea, am avut nevoie să văd de oamenii care îmi sunt aproape, care sunt pe interes, mă refer și la persoane la care înainte țineam o anumită distanță, familia a fost mereu lângă mine, și alte persoane au fost lângă mine.

Nu poți să judeci o persoană pentru anumite chestii care nu ești sigur că a fi adevărate, doar cine își vrea răul, sau persoane care suferă sau au anumite probleme își doresc să accepte adevărul, că ăsta ar fi adevărul. Sunt anumite situații în care oricât de puternic ai fi de afectează și oricât de puternic ai fi nu ai cum să te lupți cu toată lumea pentru că nu ai avea posibilitatea niciodată ca să le demonstrezi oamenilor”, a afirmat Alex Bodi la Antena Stars.

Acesta este implicat într-un amplu dosar de trafic de persoane și proxenetism instrumentat de DIICOT.