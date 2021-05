Suferă baba pentru frumusețe, spune o vorba din popor, iar vedetele autohtone par să susțină această vorbă de duh. Silueta impecabilă cere sacrificii, iar vedetele noastre sunt dispuse să facă orice sacrifici pentru a arăta uluitor. În categoria celor care fac sacrificii majore pentru silueta perfectă intră și Bianca Drăgușanu.

Astfel, în a doua zi de Paști, vedeta și-a luat fanii prin surprindere, postând o imagine pe rețelele sociale, fotografie care a strâns o mulțime de aprecieri în timp record.

În timp ce alții stăteau la masă cu familia, Bianca Drăgușanu a ieșit pentru a face sport. Echipată corespunzător, Bianca Drăgușanu a ieșit în Parcul herăstrău pentru a se antrena, profitând astfel de temperaturile blânde.

Alex Bodi i-a dat dreptate Biancăi Dragușanu

Telenovela dintre Alex Bodi și rusoaica Daria Radionova pare că nu se mai sfârșește. Iar Bianca Drăgușanu este implicată iar, fără voia ei, în cea mai controversată poveste de iubire din showbiz-ul autohton.

Focoasa rusoaică a spus că s-a ajuns în acest punct din cauza geloziei lui Bodi.

Deranjat la culme de manevra fostei sale iubite, Alex Bodi a mărturisit că adevăratele intenții ale rusoaicei sunt acelea de a crea un scandal monstru în showbiz.

„Păi eu cu Bianca am avut războaie duse și chestii de împărțit. Cu ea ce? Elastice de păr? Cât eu sunt ok și am fost iubiți era totul perfect, cum am decis să închei și am dat like-uri altor femei pe Instagram, hopa, s-a transformat domnișoara și a început atacul ca să contureze ea anumite chestii din trecut, văd.

Eu chiar dacă sunt impulsiv și mai rău de gură, am lăsat-o în pace și am înțeles că am greșit, dar când văd că ea continuă și continuă, pentru ce? Să-și facă reclamă în România? Să facă tutorial de victimă?

Dacă nu-i plac scandalul și circul, de ce a început cu declarații când eu nu am spus absolut nimic? Păi nu are dreptate Bianca acum, că-și face reclamă iar de pe urma acestor situații? Îmi pare rău, dar trebuie să-mi spun și eu punctul de vedere. E penibil că am ajuns aici, că iar sunt prins în așa ceva, dar nu a fost decizia mea”, a spus Alex Bodi pentru „Xtra Night Show”