Avocata și senatoarea Diana Șoșoacă a fost în perioada Sărbătorilor la Mănăstirea Botiza din Maramureș și, după ce a stat de vorbă cu maica stareță de acolo, și-a dat seama că pe aceasta ar dori-o ca premier al României, potrivit DCNews.

„Au reușit să construiască Raiul pe pământ”

”Cinci maici au construit ce vedeți aici. Cred că maica stareță ar trebui să fie premierul României. În cinci ani, cinci maici au reușit să construiască aici Raiul pe pământ. Noi, în cinci ani, am reușit să distrugem România și s-o vindem pe bucăți. Fantastic ce văd aici!”, a declarat Diana Iovanovici-Șoșoacă pe contul său de Facebook, într-o postare video care a atras mii de like-uri și sute de comentarii.

Senatoarea AUR, una dintre cele mai vocale figuri publice ale luptei anti-mască și anti-vaccin, a declarat că a vrut să o filmeze și pe maica stareță, dar aceasta nu a vrut să apară live pe Facebook. ”Nu vrea să fie filmată, vrea doar să vedeți ce este aici!”, a zis Diana Șoșoacă. În cadrul filmării, stareța dă detalii despre istoricul mănăstirii și despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Chiar în prima zi a lui 2021, senatoarea a fost prezentă pentru a vorbi cu votanții săi. Diana Șoșoacă nu a purtat mască de protecție și nu a respectat distanțarea socială. La „Caravana Recunoștinței AUR” s-au strâns câteva persoane în fața unui loc simbolic al Moldovei, Palatul Culturii, pentru a vorbi cu președintele noului partid parlamentar, George Simion, și cu senatoarea AUR de Iași.

A intrat în politică datorită bărbaților

Proaspăta senatoare a încep anul în forță și în a doua zi a anului, sâmbătă, a acordat un interviu la România Tv. Șoșoacă a recunoscut că oamenii politici au fost cei care au împins-o să intre în politică și mai ales să intre în Parlament.

„N-am sperat niciodată pentru că nu mi-am dorit. Am fost forțată de soțul meu, de Colceag (n.r. – profesorul Florin Colceag), de Alexandru Stănilă, care m-au obligat și de mulți alții. Mai toți sunt bărbați care mă împingeau pe mine. 2020 a fost luptă, oricum de 20 și ceva de ani m-am tot luptat și m-am luptat și în cei doi ani jumătate când am fost în Guvern și nu am avut cu cine să lucrez”, a spus aceasta pentru sursa citată.