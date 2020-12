În timp ce Simion vorbea, lumea striga: „Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!”. „Pentru ce am luptat în Revoluţia asta? Ruşine să vă fie, tâlharilor”, „Provocator nenorocit”. Totul se poate asculta în video postat pe Facebook de un martor de la faţa locului.

„Nu am altceva de făcut decât să stăm alături de oamenii oneşti. Vă mulţumesc, oameni de bună credinţă! Noi suntem AUR , suntem pe drumul drept, ne bazăm pe fiecare dintre voi, rămânem aşa cum ne cunoaştem de 15 ani. Vin la Timişoara an de an pentru a marca evoluţia”, a declarat George Simion.