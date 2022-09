Rețetă din strămoși: Castraveți murați în saramură, fără oțet. Provizia perfectă pentru iarnă

După primele zece zile, zeama ar trebui să arate tulbure și să nu dea pe dinafară, ceea ce înseamnă că fermentația e controlată de aportul de sare și de celelalte ingrediente. Care este cea mai bună procedură și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăriți pentru cea mai delicioasă rețetă de castraveți murați, aflați în cele ce urmează.

Ingredientele de care aveți nevoie:

3,5 kilograme de castraveți proaspeți, de mărime mai degrabă spre mică

2 rădăcini de hrean, curățate de coajă și tăiate bastonașe

60 de grame de boabe de muștar

1 lingură de boabe de piper negru

1 legătură mare de flori de mărar uscate, cu tot cu tulpini (bețe)

2-3 rămurele de vișin

100 de grame de rădăcină de țelină, curățată și feliată

5-6 căței de usturoi

1 ceapă medie tăiată în rondele

2-3 ardei iuți

90 de grame de sare neiodată (adică 15 grame/litru)

Câteva reguli de bază pentru castraveții murați în saramură

Ce e cu adevărat de neînlocuit de pe această listă sunt, evident, castraveții, hreanul și sarea neiodată. Pentru murături, sarea obișnuită, de masă, din comerț, nu se pretează deloc, iodul pe care aceasta îl conține va conduce la înmuierea legumelor care pur și simplu se vor dizolva în zeamă.

Foarte important este și hreanul, care va menține legumele tari. Un rol important în acest sens îl au și muștarul, piperul și ardeiul iute, măcar la unul dintre aceste elemente picante să nu renunțați.

În privința aromelor, dacă nu vă place gustul de mărar puteți să puneți doar vișin, puteți renunța la ceapă și usturoi, puteți adăuga cimbru, frunze de țelină și chiar leuștean. În niciun caz, însă, nu vă apucați de treabă înainte de a vă procura sarea fără iod și hreanul.

Cum se prepară castraveții murați în saramură

După spălarea castraveților se taie codița acestora, asta va ajuta să fie pătrunși de zeamă mai repede. Indiferent dacă le tăiați sau nu codița, după ce i-ați pregătit și pe ei, și celelalte ingrediente (toate să fie spălate bine și zvântate), îi înghesuiți cât mai strâns în borcanele care trebuie să fie impecabil de curate.

Pe fundul borcanului așezați frunzele de vișin (sau de țelină, la alegere), câteva rondele de ceapă, 2-3 bastonașe de hrean, și după fiecare rând de castraveți mai adăugați arome. Hreanul se înghesuie și în stațiile goale care rămân printre castraveți. Deasupra se așază bastonașe de hrean și bețe de mărar în cruce, așa încât castraveții să fie împiedicați să se ridice la adăugarea saramurii. Se adaugă și semințele de muștar și boabele de piper.

De obicei, pentru un grad de încărcare cu legume mediu, volumul de apă care intră e de 3 litri. Am pus într-o oală apa împreună cu sarea neiodată și am amestecat pe foc până când sarea s-a dizolvat, apoi am dat saramura în clocot. Am lăsat saramura să se răcească până la temperatura bucătăriei apoi am turnat-o peste castraveți, umplând borcanele până la 1-2 cm. sub buză.

Cum ținem la păstrare castraveții

Se acoperă borcanele cu capac și se depozitează în cămară, unde vor fi întoarse după două zile cu fundul în sus, agitându-le puțin, pentru că sarea are tendința de a se lăsa la fundul borcanului. Țineți cont, dacă locul în care se depozitează borcanele e foarte răcoros (2-10 grade celsius) poate dura chiar mai mult de două săptămâni până ce castraveții sunt gata.

După ce începeți borcanul cu castraveții murați, aveți grijă ca cei care rămân în borcan să fie bine acoperiți de lichid, eventual puneți deasupra lor o greutate care să-i mențină sub nivelul saramurii. Nu umblați în borcan cu tacâmuri pe care le-ați contaminat cu alte preparate (de exemplu cele cu care mâncați)

Se păstrează castraveții murați la răcoare, fără să înghețe, însă, și sunt excepțional de gustoși. Poftă bună!