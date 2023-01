Rețetă coșulețe Pavlova. De ce ai nevoie pentru a prepara desertul denumit după o celebră balerină

Prăjitura Pavlova este, de fapt, o bezea, dar ea poate fi preparată sub forma unui tort care să aibă mai multe blaturi și o cremă fină între ele. De asemenea, acest desert poate fi realizat și sub forma unor coșulețe pe care le poți umple cu ce cremă dorești. Este o prăjitură foarte ușor de realizat și are un aspect foarte frumos. În plus, este potrivită pentru mesele festive.

Această prăjitură a fost preparată chiar în cinstea renumitei balerine Anna Pavlova. Ulterior, desertul a primit numele sportivei pentru că are o formă care seamănă cu fusta de tulle purtată de Anna. Pentru această ingredientă nu ai nevoie de foarte multe ingrediente. Pentru bezea trebuie să pregătești: șase albușuri de ou, o cană de zahăr granulat, o cană de zahăr pudră, trei lingurițe de amidon, o linguriță de oțet și fructe proaspete pentru decor. În ceea ce privește crema, vei avea nevoie de 250 grame de mascarpone și 500 grame de smântână dulce grasă.

Mod de preparare prăjitura Pavlova

Pentru început trebuie să bați albușurile cu ajutorul unui mixer până când încep să se întărească. Ulterior, adaugă pe rând câte o lingură de zahăr pudră și una de zahăr granulat până când albușurile au un aspect lucios. După ce ai făcut acest pas, adaugă peste compoziția rezultată oțetul și amidonul de porumb. Din bezeaua rezultată vei forma pe o hârtie de copt șase mușuroaie care să aibă dimensiunea unei cești mari. Apasă cu o lingură în interiorul cercului format pentru a face laturile mai înalte față de mijloc.

Coșulețe trebuie coapte în cuptorul preîncălzit. Temperatura inițială trebuie să fie de 120 de grade Celsius, iar după 40 de minute trebuie coborâtă la 100 de grade Celsius. După alte 40 de minute, scade temperatura la 80 de grade Celsius. În ceea ce privește prepararea cremei, trebuie doar să amesteci smântâna și crema de mascarpone cu mixerul până când acestea se întăresc. După ce observi că bezelele s-au răcit, umple coșulețele cu cremă și la final poți decora după bună plac cu fructe proaspete.