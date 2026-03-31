Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării

Platforma forare petrol. Sursă foto: Unsplash
Gestionarea resurselor naturale ale României rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte de după 1989. Într-o analiză recentă din cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de externe Adrian Severin a explicat de ce România a ieșit în pierdere din parteneriatele cu investitorii străini și care este singura soluție rămasă pentru redresarea economică.

Negocieri Strategice sau „Troc” pentru Aderarea la NATO și UE?

Conform declarațiilor lui Adrian Severin, atragerea capitalului străin pentru exploatarea resurselor energetice a fost necesară, însă modul în care s-au purtat negocierile a fost deficitar. Resursele de țiței și gaze naturale nu au fost tratate ca active economice, ci ca monedă de schimb politic.

„Fiecare a venit și ne-a cerut: dați-mi petrolul și vă susțin să intrați în Uniunea Europeană. Dați-mi gazul și vă susțin pentru NATO sau Schengen”, afirmă Severin.

https://www.youtube.com/watch?v=9CkuWdfw4D8

Impactul asupra Industriei Naționale

Rescrierea hărții industriale a României a dus, în viziunea fostului ministru, la un declin controlat:

  • Siderurgia și Petrochimia: Sectoare cedate investitorilor care, în unele cazuri, au urmărit falimentarea lor pentru a elimina concurența și a elibera piața pentru capitalul extern.

  • Resurse vs. Produse: Diferența majoră dintre o resursă banală și una strategică este capacitatea de a asigura independența unei națiuni.

Soluția lui Adrian Severin: Naționalizarea în Momente Critice

În contextul actualului impas economic, stabilirea vinovaților trece pe plan secundar, prioritatea fiind corectarea efectelor. Adrian Severin propune o măsură radicală pentru recuperarea controlului asupra bogățiilor țării: naționalizarea.

Această formă de reintrare în posesia statului a resurselor este văzută ca singura cale de a opri „scurgerea” profiturilor și de a utiliza potențialul energetic în interes național.

Soluția lui Adrian Severin este următoarea: „În acest moment critic aș zice că nu mă preocupă atât să stabilesc vinovații, ci mă preocupă mai mult. ca înțelegând vinovățiile să corectez efectele asta este prima urgență în acest moment și din punctul acesta de vedere nu văd altă soluție ca să nu să nu ne ferim de cuvinte, decât naționalizarea. Forma de naționalizare:”

