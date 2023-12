„Oamenii cred că nu poți face nimic, iar această afecțiune duce adesea la izolarea de societate. Vrem să schimbăm societatea ca să-i accepte mai ușor pe acești oameni. Astfel, cu sau fără demență vom putea trăi împreună în armonie”, a povestit investitorul.

In Japan, there is a pop restaurant called “The Restaurant of Mistaken Orders.”

It was designed to raise public awareness of Dementia in a country where 1 in 5 older people will have it by 2025.

All employees, so you never know what kind of food or service you're going to

