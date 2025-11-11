Republica Moldova își fixează calendarul de aderare. Comisia Națională pentru Integrare Europeană și-a început activitatea în noua componență

Republica Moldova. Reformele, coordonarea instituțională și pregătirea etapelor următoare din procesul de aderare la Uniunea Europeană se află în prim-planul agendei Chișinăului. Aceste subiecte au fost discutate în cadrul primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), desfășurată în noua sa componență și prezidată de președinta Maia Sandu. La reuniune a participat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată marți, 11 noiembrie, într-o vizită oficială la Chișinău, potrivit Președinției.

În cadrul ședinței, șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană nu este un proces tehnic, ci un angajament strategic care cere efort constant și colaborare între toate instituțiile statului.

„Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine, cu seriozitate și responsabilitate. Nu este vorba doar de a bifa niște acțiuni, ci de a face schimbări reale acolo unde oamenii le așteaptă cel mai mult: în justiție, în lupta împotriva corupției. Cetățenii vor să vadă că li se face dreptate. Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a adresat și un apel către opoziția parlamentară și extraparlamentară, invitând toate forțele politice să susțină obiectivul național al integrării europene.

„Trebuie cu toții să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce înseamnă integrarea europeană și să ne unim eforturile pentru a combate dezinformarea pe acest subiect”, a adăugat ea.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru progresele realizate, menționând că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare avans dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană.

„Nu există nicio țară dintre cele 27 de state membre care să fie împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În ultimul an, ați făcut progrese pe toate capitolele”, a declarat oficiala europeană.

După reuniune, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a precizat că în cadrul ședinței „a fost trasată viziunea pentru parcursul nostru european pentru următorii patru ani”.

„Doamna comisară a prezentat concluziile raportului și prioritățile pentru anii următori, iar domnul prim-ministru a punctat cele zece priorități-cheie în parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a menționat Gherasimov în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de Marta Kos.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a reiterat, într-o postare pe rețelele de socializare, că obiectivul Guvernului este clar: finalizarea negocierilor și semnarea Tratatului de Aderare în 2028.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

„Moldova are cel mai mare salt în nivelul de pregătire pentru aderare la UE. Am fost lăudați pentru muncă și progrese. Asta ne arată că Moldova poate și ne oferă încredere să mărim turațiile pe calea europeană. Obiectivul este clar, să închidem negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028. Vom obține acest rezultat, pe merit, dacă punem umărul cu toții funcționari, societatea civilă, mediul de afaceri, mediul academic, deputați, jurnaliști, cetățeni”, a menționat șeful Executivului.

El a subliniat că cele zece priorități ale Guvernului includ: finalizarea negocierilor de aderare, consolidarea statului de drept, transformarea economiei într-una europeană, modernizarea administrației publice și comunicarea clară cu cetățenii despre reforme și rezultate.