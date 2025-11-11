Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în a patra vizită la Chişinău: Aveţi încă mult de lucru

Republica Moldova. Comisara Uniunii Europene, Marta Kos, aflată în a patra vizită în Republica Moldova, a transmis trei mesaje publice guvernării de la Chişinău privind aderarea la comunitatea europeană.

Marta Kos a pus accentul pe faptul că Republica Moldova are încă mult de lucru pentru ca să ajungă membră a UE, chiar dacă a obţinut rezultate remarcabile şi se află pe drumul cel bun.

Declaraţiile au fost făcute într-o conferinţă de presă, alături de Cristina Gherasimov, ministrul moldovean al integrării europene.

Marta Kos a remarcat eforturile depuse de Chişinău în procesul de integrare europeană.

„Sunteţi pe drumul cel bun. Acest lucru a fost confirmat săptămâna trecută, odată cu publicarea raportului nostru anual, care monitorizează progresele înregistrate în procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană” a declarat Marta Kos la Chişinău.

Comisarul UE pentru extindere a mai remarcat că Moldova are planuri ambițioase şi că UE va ajuta în realizarea acestor planuri.

„Dorim să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta să le transformați în realitate”, a spus Marta Kos.

Marta Kos a avertizat Chişinăul că are încă mult de lucru pentru a ajunge în UE. Cel mai greu va fi ajustarea legislaţiei naţionale la cea europeană şi ajustarea ei.

„Nu vreau să existe iluzii cu privire la ceea ce urmează. În următorii ani, va trebui să vă aliniați legislația la standardele europene. Și va trebui să o punem în aplicare. Acest proces va avea suișuri și coborâșuri.

Vă rog să vă păstrați determinarea. Păstrați încrederea în voi înșivă. Continuați să mergeți înainte. Calea reformelor pe care urmează să o începeți va merita efortul.

Alte națiuni europene au parcurs-o înaintea voastră. Efortul a dat roade, îmbunătățind viața oamenilor. Ne-a adus într-o comunitate bazată pe valori și pe supremația legii, fără precedent în istoria Europei”, a îndemnat comisarul european.

Al treilea mesaj Marta Kos l-a adresat clasei politice. Comisara a îndemnat partidele la unitate şi consens „în interesul cetăţenilor”.

„De fiecare dată, am putut observa că moldovenii au așteptări mari de la Uniunea Europeană. Ei doresc să-și unească forțele pentru a menține comunitățile unite și pentru a oferi un viitor mai bun pentru semenii lor.

Cetățenii Republicii Moldova au votat „da” – de cinci ori în ultimii cinci ani – la oferta pe care Europa o face Moldovei. Astăzi este momentul să ne unim. Să combatem corupția, să lăsăm definitiv în urmă sărăcia și să-i punem pe oligarhi acolo unde le este locul: în spatele gratiilor.

Pentru că, dacă ne dorim o Moldovă prosperă în cadrul Uniunii Europene, este nevoie de implicarea tuturor. Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect național. Nu este proiectul unui singur partid sau al unei singure persoane.

Apelul meu către Parlamentul și clasa politică din Republica Moldova este să se unească sub mândrul steag al Moldovei – în beneficiul cetățenilor”, a îndemnat comisarul UE.

Marta Kos a precizat că a avut întrevederi cu partidele din opoziţia parlamentară, cu excepţia la unul care a refuzat categoric să se întâlnească cu dânsa.