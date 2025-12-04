Republica Moldova, condiții speciale pentru cei ce se întorc din diaspora. Pot aduce o mașină, fără taxe vamale. Cum sunt prevenite abuzurile

Într-o mișcare menită să stimuleze revenirea cetățenilor plecați peste hotare, Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat înregistrarea unui proiect de lege ce modifică substanțial criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor.

Inițiativa legislativă vine ca un răspuns la realitățile economice actuale și la solicitările comunităților de moldoveni din străinătate, propunând o relaxare a condițiilor pentru introducerea în țară a bunurilor personale, cu accent pe autovehicule, fără achitarea drepturilor de import.

În cadrul unei conferințe de presă, deputații majorității parlamentare au explicat că actualele plafoane impuse de lege au devenit restrictive, având în vedere inflația globală și creșterea prețurilor pe piața auto. Astfel, noile prevederi propun o ajustare semnificativă a parametrilor tehnici și financiari pentru automobilele eligibile scutirii de taxe vamale.

Vechimea autovehiculului: Se extinde de la 9 ani la 12 ani, permițând repatrierea unor mașini mai vechi, dar funcționale. Valoarea maximă: Plafonul valoric al automobilului crește de la 400.000 lei la 550.000 lei (echivalentul a aproximativ 28.000 – 29.000 Euro), reflectând scumpirile de pe piața auto internațională. Capacitatea cilindrică: Limita motorizării este majorată de la 2.500 cm³ la 3.000 cm³, oferind opțiuni pentru mașini de familie mai robuste sau vehicule de teren necesare în anumite zone rurale.

Pentru a preveni eventualele abuzuri sau scheme prin care mașinile sunt aduse doar pentru a fi vândute imediat fără taxe, proiectul introduce o măsură de siguranță. Cetățenii vor fi obligați să semneze o declarație pe proprie răspundere, prin care își asumă faptul că vor rămâne în Republica Moldova în calitate de rezidenți pentru o perioadă de cel puțin trei ani.

„Noi am plecat dintr-o Moldovă sărăcită, astăzi avem ocazia să ne întoarcem și să dezvoltăm țara. Acum este o ocazie bună să reveniți acasă, să investiți și să contribuiți la construirea unei Moldove în care să vrei să trăiești”, a declarat deputatul PAS, Valeriu Robu, lansând un apel emoționant către concetățeni.

Suplimentar, autoritățile promit că, după adoptarea acestor modificări, Guvernul va interveni cu simplificarea procedurilor birocratice și pentru repatrierea bunurilor de uz casnic (mobilă, electrocasnice), eliminând barierele care îngreunau procesul de mutare definitivă, scrie presa de la Chișinău.

Inițiativa legislativă vine într-un moment critic pentru demografia Republicii Moldova. Conform datelor oficiale și estimărilor internaționale, o parte semnificativă a populației active – cifrele variind între 800.000 și 1 milion de cetățeni – se află în afara granițelor. Exodul masiv din ultimele două decenii a creat un deficit acut de forță de muncă și a dus la fenomenul de exodul creierelor.

Până în prezent, impactul legii actuale a fost unul moderat. Deputatul Alic Baraboi a precizat că aproximativ 400 de cetățeni au beneficiat deja de facilitățile fiscale la revenirea în țară. Deși numărul pare mic raportat la totalul diasporei, fiecare familie revenită reprezintă un câștig economic și social, aducând nu doar capital financiar, ci și experiență de muncă occidentală și o mentalitate antreprenorială nouă.