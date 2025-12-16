Ajutorul de 750 de lei pentru repartitoare, amânat din nou. Cât trebuie să mai aștepte solicitanții

Ajutorul financiar de 750 de lei pentru montarea repartitoarelor de căldură, destinat persoanelor vulnerabile, riscă să fie amânat pentru al treilea an consecutiv. Ministerul Energiei a repus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede acordarea sprijinului abia în 2026, deși inițial acesta fusese anunțat pentru 2024.

Sprijinul se adresează românilor care locuiesc în blocuri racordate la sistemul centralizat de încălzire sau în imobile cu surse proprii de producere a energiei termice.

Proiectul a fost pus în consultare publică pentru ultima dată la finalul anului 2025, însă până în prezent măsura nu a fost aplicată, iar beneficiarii vor mai avea de așteptat până la implementarea efectivă.

Proiectul de ordonanță de urgență aflat acum în dezbatere prevede modificarea OUG nr. 166/2022 privind compensarea prețurilor la energie, eliminând toate referirile la acordarea sprijinului temporar pentru anul 2024 și deschizând astfel calea unei noi amânări. Totodată, sunt decalate și termenele legate de eventualele sancțiuni pentru nemontarea repartitoarelor în locuințe.

Termenele anterioare, deja prelungite până la 31 decembrie 2025, sunt împinse acum și mai mult. Conform noii propuneri, suma de 750 de lei pentru fiecare loc de consum va putea fi utilizată până la începutul lunii septembrie 2026, iar termenul-limită pentru depunerea cererilor este stabilit tot la 1 septembrie 2026.

Ajutorul financiar va fi acordat doar după montarea repartitoarelor de către o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Beneficiarii trebuie să prezinte procesul-verbal de montaj și factura aferentă lucrării. Plata se va face o singură dată pentru fiecare loc de consum, indiferent dacă solicitantul este titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locuința să fie domiciliul sau reședința acestuia.

Sprijinul se adresează persoanelor cu venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiilor al căror venit net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. Eligibilitatea va fi stabilită pe baza tuturor categoriilor de venituri: pensii din sistemul public sau alte sisteme, indemnizația socială pentru pensionari, salarii, venituri din activități independente, investiții, agricultură, silvicultură și piscicultură, chirii, drepturi de proprietate intelectuală, premii, câștiguri din jocuri de noroc și alte surse de venit. Plata sprijinului va fi efectuată prin mandat poștal.