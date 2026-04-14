Reguli stricte pentru proprietarii de câini în 2026. Obligații și sancțiuni prevăzute de lege

Creșterea câinilor în gospodării este o practică răspândită în România, însă implică respectarea unor obligații legale clare. În ultimii ani, cadrul normativ a devenit mai strict, iar autoritățile intervin mai ferm atunci când animalele sunt neglijate sau produc probleme în comunitate. Deținerea unui câine nu mai înseamnă doar responsabilitate morală, ci și respectarea unor reguli precise, stabilite prin lege.

Deținerea câinilor în curte presupune îngrijirea acestora în afara spațiului interior al locuinței, în gospodării private. În practică, aceștia sunt folosiți atât pentru pază, cât și ca animale de companie, însă statutul lor juridic nu diferă de cel al altor animale domestice.

Proprietarii sunt obligați să respecte legislația privind protecția animalelor, iar principalul act normativ în acest domeniu esteLegea nr. 205/2004, care a fost modificată și completată de-a lungul timpului pentru a introduce standarde mai stricte. Aceasta stabilește că animalele trebuie tratate cu responsabilitate, iar persoanele care le dețin trebuie să le asigure condiții corespunzătoare de trai. Bunăstarea animalului este un principiu esențial în legislație. Acest lucru presupune asigurarea hranei și apei, a unui adăpost adecvat, a libertății de mișcare și a îngrijirii medicale atunci când este necesar. Autoritățile subliniază că un câine nu poate fi ținut în condiții care îi provoacă suferință sau îi pun în pericol sănătatea.

În ultimii ani, dezbaterile privind protecția animalelor au dus la apariția unor reguli și inițiative care vizează modul în care câinii sunt ținuți în gospodării. Accentul a fost pus pe eliminarea practicilor considerate abuzive, cum ar fi ținerea permanentă în lanț sau lipsa unui adăpost adecvat.

Aceste măsuri au avut ca scop schimbarea modului în care sunt privite animalele, astfel încât să nu mai fie considerate doar mijloace de pază, ci ființe cu nevoi fiziologice și comportamentale care trebuie respectate. Prin urmare, proprietarii sunt obligați să creeze condiții care să protejeze câinii de temperaturi extreme, ploaie sau alte situații care le-ar putea afecta sănătatea. În lipsa acestor condiții, situația poate fi considerată neglijență sau chiar cruzime, fapte sancționate de lege.

Deținerea câinilor în curte implică respectarea unor cerințe clare privind modul în care sunt ținuți și îngrijiți. Acestea sunt prevăzute atât în legislația privind protecția animalelor, cât și în normele sanitare veterinare.

Una dintre regulile importante vizează utilizarea lanțului. Deși este o practică întâlnită frecvent, aceasta nu trebuie să fie permanentă. Ținerea câinelui în lanț pe perioade îndelungate este considerată o restrângere excesivă a libertății de mișcare și poate avea efecte negative asupra sănătății și comportamentului animalului. Atunci când se folosește lanțul sau lesa, acestea trebuie să aibă o lungime suficientă, de cel puțin 2 metri, astfel încât câinele să se poată deplasa și întoarce fără dificultate. Materialul din care sunt realizate trebuie să fie adecvat și să nu provoace răni.

Adăpostul este, de asemenea, esențial. Cușca trebuie să fie adaptată dimensiunilor câinelui și să îi permită să se miște confortabil. Aceasta trebuie să ofere protecție împotriva ploii, vântului și temperaturilor extreme, iar interiorul trebuie să fie curat și uscat. Este recomandat ca adăpostul să fie izolat și să conțină materiale care păstrează căldura. Pentru a evita conflictele cu vecinii, amplasarea adăpostului trebuie făcută cu atenție. În practică, se consideră că o distanță de cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului este suficientă pentru a preveni situațiile neplăcute.

Pe lângă aceste obligații, proprietarii trebuie să asigure hrană și apă în mod constant, în funcție de nevoile animalului. Lipsa acestora poate fi considerată neglijență. De asemenea, îngrijirea medicală este obligatorie atunci când câinele este bolnav sau rănit.

O întrebare frecventă este dacă există o limită legală privind numărul de câini care pot fi ținuți în curte. La nivel național, legislația nu stabilește un număr maxim. Totuși, acest lucru nu înseamnă că proprietarii pot deține un număr nelimitat de animale fără restricții. Autoritățile locale pot adopta hotărâri prin care stabilesc reguli specifice, inclusiv în ceea ce privește numărul de animale de companie.

În majoritatea cazurilor, criteriul principal nu este numărul de câini, ci capacitatea proprietarului de a le asigura condiții adecvate. Dacă spațiul este suficient și animalele sunt îngrijite corespunzător, deținerea mai multor câini nu este interzisă.

Problemele apar atunci când numărul acestora devine prea mare, iar proprietarul nu mai poate asigura hrană, spațiu sau condiții sanitare corespunzătoare. În astfel de situații, există riscuri atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru sănătatea publică.

Dacă se constată că animalele sunt ținute în condiții improprii sau sunt neglijate, autoritățile pot interveni. Proprietarii pot fi sancționați, iar în cazuri grave câinii pot fi ridicați și duși în adăposturi.

Pe lângă regulile privind adăpostirea și îngrijirea, proprietarii au și alte obligații importante. Printre acestea se numără microciparea, vaccinarea și, în anumite situații, sterilizarea.

Microciparea este obligatorie și trebuie realizată de un medic veterinar autorizat. Aceasta presupune implantarea unui microcip care conține un cod unic de identificare, înregistrat într-o bază de date națională. Vaccinarea antirabică este, de asemenea, obligatorie și trebuie făcută periodic. Aceasta este esențială pentru prevenirea unei boli grave care poate fi transmisă de la animale la oameni.

Sterilizarea este încurajată, deoarece contribuie la prevenirea înmulțirii necontrolate și la reducerea abandonului. În unele localități, există programe care sprijină această procedură. În ceea ce privește sancțiunile, legislația prevede amenzi care pot ajunge până la 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor. Proprietarii pot fi sancționați dacă nu respectă condițiile de îngrijire sau dacă animalele lor deranjează liniștea publică.

În cazuri grave, precum relele tratamente sau abandonul, sancțiunile pot fi de natură penală. În aceste situații, animalele pot fi confiscate, iar proprietarii pot răspunde în fața legii. Respectarea acestor reguli este esențială atât pentru protecția animalelor, cât și pentru menținerea unui climat de conviețuire normal în comunitate.