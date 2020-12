În 2013, cu Reghecampf pe bancă, Steaua pierdea pe Ghencea, în fața Viitorului Constanța, cu un umilitor 2 – 5. Imediat după meci, Laurențiu Reghecampf a făcut o declarație publică ce a stârnit numeroase comentarii și suspiciuni de blat.

„Sigur nu voi mai continua la Steaua din această vară. Eu nu fac astfel de lucruri murdare”, spunea atunci Reghecampf.

După câteva minute antrenorul revenea cu alte completări: „Eu am spus că nu voi participa la nici un blat şi că nu mă voi bucura atunci când pierd. Nu m-am referit la patron când am zis de lucruri murdare”.

În aceeași seară, după meci, Gigi Becali, patronul clubului din Ghencea, era reținut de poliție, pe când încerca să plece din țară, iar după câteva ore era condamnat la închisoare, în dosarul schimbului de terenuri cu MApN, și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Explicațiile lui Reghecampf

După șapte ani de la acel episod, Laurențiu Reghecampf a fost chestionat de Ovidiu Ioanițoaie, pe acest subiect, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. El a dat lămuririle pe care toți iubitorii fotbalului și ai Stelei le așteptau de atâția ani.

„Am fost atunci supărat după meci. Am fost supărat de faptul că noi ieșisem deja campioni. Și dădusem liber la șase, șapte jucători care mergeau la echipa națională… Am folosit atunci jucătorii care mi-au rămas la dispoziție. Jucătorii care nu jucaseră foarte mult. A fost o reacție pe care am avut-o după meci… Din care eu am învățat foarte multe lucruri. Am avut eu impresia că s-a întâmplat ceva, dar nu era absolut nimic. Dacă vă aduceți aminte, chiar în seara aia Gigi a avut și probleme foarte mari”, a povestit Laurențiu Reghecampf în emisiune.

Potrivit spuselor sale, a fost o reacție la nervi pentru că echipa pe care o antrena pierduse, iar el nu voia să piardă nici un meci. Ulterior, a spus Laurențiu Reghecampf, după ce a revăzut jocul la televizor, și-a dat seama că jucătorii săi au făcut un meci foarte slab, mai ales că juca fără mai mulți jucători de bază. El a negat orice înțelegere ascunsă prin care Viitorul să fi fost lăsat să câștige în fața Stelei.

„L-am revăzut (meciul – n.red.), m-am uitat și pot spune că noi am jucat slab. Am văzut și declarația mea și toate comentariile. Am jucat foarte slab. Viitorul a fost mult mai bună. Îl aveam pe Bratu fundaș central și mi-a greșit la două goluri, a făcut și-un 11 metri. Am jucat foarte slab, dar a fost o situație de conjunctură, unde noi eram obligați să le dăm vacanță jucătorilor”, a explicat Laurențiu Reghecampf.