Paul Codrea (39 de ani), fost internațional român, a făcut carieră în Italia, acolo unde a evoluat pentru formațiile Genoa, Perugia, Palermo, AC Torino, Siena și Bari. Mijlocașul defensiv și-a amintit că, spre final de sezon, în fotbalul din „Cizmă” existau niște înțelegeri tacite.

Dacă o echipă avea nevoie disperată de puncte, nu era încurcată de gruparea adversă, în cazul în care aceasta avea o situație confortabilă în clasament. Însă, a existat un episod în care un meci, programat să se termine 0-0 s-a încheiat cu 1-0. Blatul nu a ieșit.

„Dar te înțelegeai prin semne”

„În primul sau al doilea an, la Genoa parcă… Existau înțelegeri între jucători, pe final de sezon. Dacă mie îmi trebuia un egal și îți era bun și ție, atunci clar nu forțai. Dar te înțelegeai din semne, fără bani sau aranjamente. Era un gentlemen’s agreement în timpul meciului. Nu vorbeai înainte.

Țin minte că am avut un meci din ăsta și noi am marcat un gol cu Palermo și a ieșit scandal mare. A ieșit cu bătaie la final. Trebuia să se termine 0-0 și am câștigat cu 1-0 parcă. A dat unul gol pe final din greșeală și Palermo nu a mai egalat. Ne-am bătut cu ăia pe la vestiar. Dar altceva nu”, a povestit Paul Codrea pentru gsp.ro.

La noi a fost Gloria Buzău – Steaua și Bunică

Sursa citată meționează că ar putea fi vorba, foarte probabil, despre jocul dintre Genoa și Palermo, disputat în Serie B, în etapa a 33-a, în sezonul competițional 2001-2002. Genovezii au învins cu 1-0, gol marcat de atacantul Marco Carparelli în ultimele secunde. La acea vreme, pe lângă Paul Codrea, la Genoa mai evoluau românii Vali Năstase și Adrian Mihalcea.

Un caz asemănător s-a întâmplat în 2007-2008, la jocul dintre Gloria Buzău și Steaua (scor 1-1). „Roș-albaștrii” conduceau cu 1-0 și gazdele stăteau cuminți în propria jumătate. În finalul meciului s-a născut o lovitură liberă în apropierea careului stelist. Romică Bunică a transformat din greșeală, dar impecabil. Scandalul a fost uriaș, iar despre atacant s-a spus la vremea respectivă că a fost bătut în vestiar de coechipieri.