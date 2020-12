Dennis Man (22 de ani) este fotbalistul cel mai bine cotat din lotul echipei FCSB. Gigi Becali are mari speranțe legate de atacant și speră să-și redreseze bugetul cu un transfer de senzație. Se pare că jucătorul are o ofertă din Rusia, de la formația FC Krasnodar, dar mai tentant este interesul celor de la AS Roma.

Italienii ar fi dispuși să plătească suma de 12 milioane de euro pentru Man, situație în care Becali l-ar vinde fără să clipească, după cum a anunțat Helmut Duckadam, fost președinte de imagine al „roș-albaștrilor”.

I-a crescut prețul după ce a fost desemnat fotbalistul anului

„E bună Italia, cred că patronul e interesat să câștige și campionatul, așa mai sunt șanse la Liga Campionilor. Cota lui ar putea să mai crească, poate juca la Europeanul de tineret, cu naționala în preliminarii, e greu să mă pun în locul patronului”, a spus Duckadam la Digi Sport.

„Eroul de la Sevilla” consideră că suma este una bună pentru transferul lui Dennis Man. E fotbalistul anului, automat i-a crescut prețul. Fără a-i lua din merite, nu ai avut de unde alege altceva. A ieșit în evidență în câteva meciuri și ți-a luat fața.

„Se poate negocia”

Cred că dacă oferta e într-adevăr de 12 milioane, se poate negocia, dar cred că e o sumă rezonabilă pentru perioada asta.

Dacă e adevărată oferta, eu cred că l-ar da patronul. Dar să fie ofertă scrisă, că din vorbe poți să oferi multe milioane. Patronul trebuie să se gândească bine înainte să refuze”, a mai spus Duckadam.

Conform siteului transfermarkt, Man este cel mai prețios jucător de la FCSB, fiind evaluat la suma de 6,5 milioane de euro. El este urmat de coechipierul său, Florinel Coman – 5,5 milioane de euro. Raportat la Liga I, în top intră și Alexandru Cicâldău, de la CS „U” Craiova – 5,5 miliaone de euro.