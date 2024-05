Monden Reghecampf îl vrea pe Dan Alexa ca martor. Anamaria Prodan: „Reghiță? Nu am auzit de el”







Reghecampf ar vrea să-l cheme pe Dan Alexa ca martor, la procesul de divorț pentru a depune mărturie cu privire la relația acestuia cu impresara. Reamintim faptul că și Corina Caciuc a fost chemată ca martor în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Reghecampf. Este posibil ca antrenorul să folosească aceeași strategie ca a avocatului impresarei.

Reghecampf îl vrea pe Dan Alexa ca martor. Ce spune avocatul

În acest context, Aanamaria Prodan a avut o primă reacție după ce s-a spus că Reghecampf ar vrea să-l cheme pe Dan Alexa ca martor. Impresara susține că nu crede în această ipoteză. Mai mult, avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a declarat deocamadată nu este menționat în proces.

„Martorii ce vin în instanță sunt, în prealabil, încuviințați de judecător! În procesul de divorț dintre soții Reghecampf, instanța deja s-a pronunțat cu privire la audierea a doi martori, câte unul pentru fiecare soț! Ori, domnul Dan Alexa nu este menționat. Așa că informația sau o eventuală dorință a domnului Reghecampf de a-l aduce martor pe domnul Alexa este imposibilă”, a spus avocatul.

Reghecampf îl vrea pe Dan Alexa. Foto: Arhiva EVZ

E o speculație ieftină posibilitatea de a ajunge Dan Alexa martor în acest proces

Oleg Burlacu este convins că tactica lui Reghecampf de a-l chema pe Dan Alexa ca martor nu este altceva decât o speculație ieftină.

„Prin urmare, e doar o speculație ieftină posibilitatea de a ajunge domnul Dan Alexa martor în acest proces! Și nici nu ar avea utilitate un astfel de martor, întrucât în această fază a procesului se urmărește dovedirea culpei exclusive a domnului Reghecampf în destrămarea familiei Reghecampf - Prodan și nu fostele transferuri la echipele unde antrenorul a evoluat, FC Astra Giurgiu, Dunărea Călărași, Rapid sau peste tot unde antrena domnul Dan Alexa. Doar într-un asemenea proces ar fi util domnul Alexa ca martor!”, a declarat avocatul Oleg Burlacu.

Anamaria Prodan, despre presupusa dorință a lui Reghecampf

Anamaria Prodan a făcut câteva comentarii ironice la adresa dorinței lui Reghecampf de a-l chema pe Dan Alexa ca martor.

„Despre ce este vorba acum? De Reghiță? Nu ne interesează subiectul. Nu am auzit de el. Eu sunt Anamaria Prodan și nu pot da valoare chiar așa oricui! Am atâta treabă încât nu-mi văd capul! Organizez alături de iubitul meu Ronald Gavril cea mai puternică gală de box din România, la Craiova pe 17 mai, la Sala Polivalentă. Iubitul meu luptă pentru centura mondială WBC Latino.

Nu am timp să comentez prostiile astea, venite din partea cuiva care nu are credibilitate nici cât negru sub unghie. Sita cerne campionii de neghină. Avocatul meu vă poate declara orice doriți să aflați. Avocatul meu Oleg Burlacu vă stă la dispoziție cu problemele legate de aceste subiecte!, a spus imresara.

Reghecampf nu mai există pentru Anamaria

Anamaria Prodan lasă să se înțeleagă că în viața ei nu mai există Reghecampf. Aceasta spune că e are cu totul alte preocupări în prezent.

„Noi, familia, am externalizat aceste probleme. Eu mă ocup de fotbal, de box și de copiii mei, alături de Ronald. Iubitul meu este campion și tot mapamondul știe de el, vă dați seama că nu ne coborâm să intrăm din nou în această mocirlă din care abia am reușit să ieșim.

Nu am timp decât să fac performanță și să fac alături de Ronald și de copiii mei istorie. Restul, cei care se agață disperați de mine să mai prindă un articol prin presă … Dumnezeu cu mila! Vă pup și vă invit la gala de box << Return of The Thrill Gavril “ pe 17 mai, la Craiova!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru click.ro.