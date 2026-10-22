Daniel Jinga dirijează joi, 22 octombrie 2026, Orchestra Operei Naționale București pe scena Teatro di San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru de operă din lume aflat în activitate. Gala îi aduce în fața publicului italian pe mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Paula Iancic și tenorul Teodor Ilincăi.

Concertul are loc la invitația Ambasadei României în Italia, în cadrul Anului Cultural România–Italia 2026. Pentru Opera Națională București, prezența la Napoli continuă seria aparițiilor pe scenele lirice italiene începută în noiembrie 2024, la Veneția, scrie Radio Muzical.

Daniel Jinga, dirijor și director general al Operei Naționale București, explică semnificația acestui parcurs: „Am început la Veneția, în noiembrie 2024, am continuat la Roma și la Milano, în decembrie 2025, iar acum ajungem la Napoli. La La Fenice și la Roma am venit cu orchestra, iar la Scala cu doi dintre soliștii noștri, într-un recital de cameră.”

Dirijorul pune accentul pe întâlnirea dintre orchestra bucureșteană, artiștii români cu cariere internaționale și publicul din Italia. „Faptul că putem prezenta, alături de orchestra noastră, artiști români cu cariere internaționale este o oportunitate de a face cunoscută școala muzicală românească unui public italian și comunităților românești din Italia”, declară Daniel Jinga.

Napoli este a patra scenă lirică italiană pe care instituția bucureșteană este reprezentată în mai puțin de doi ani. La 28 noiembrie 2024, Orchestra ONB a cântat pentru prima dată la Teatro La Fenice din Veneția, într-o gală cu Valentina Naforniță, Ruxandra Donose și Ștefan Pop.

La 1 decembrie 2025, orchestra a deschis Anul Cultural România–Italia 2026 la Teatro dell’Opera di Roma, alături de Anita Hartig, Ruxandra Donose și Ștefan Pop. Două zile mai târziu, soprana Iulia Isaev și baritonul Alexandru Constantin, acompaniați la pian de Liana Mareș, au susținut un recital de cameră în sala Il Ridotto dei Palchi „Arturo Toscanini” a Teatrului alla Scala din Milano.

Prezența ONB în Italia a inclus și concertul orchestrei de la Villa Rufolo, în cadrul Festivalului Internațional de la Ravello, în iulie 2026. Ruxandra Donose revine acum alături de orchestră la Napoli, după participările la galele din Veneția și Roma.

Scena pe care urcă Daniel Jinga și artiștii români are aproape trei secole de istorie. Inaugurat la 4 noiembrie 1737, Teatro di San Carlo precedă cu aproximativ 40 de ani Scala din Milano și cu 55 de ani La Fenice din Veneția. Teatrul se află în centrul orașului Napoli, lângă Piazza del Plebiscito, fiind legat de Palatul Regal.

„Gala de la Teatro di San Carlo continuă, într-un mod firesc, dialogul cultural româno-italian consolidat în cadrul semestrului românesc al Anului Cultural România-Italia”, declară Gabriela Dancău, ambasadorul României în Italia.