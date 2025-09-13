Reconciliere în Casa Regală. Harry s-a văzut cu Regele Charles după 19 luni. Personajul-chei care a aranjat întâlnirea

Prințul Harry și Regele Charles s-au întâlnit la Clarence House pentru primul lor tête-à-tête din ultimele 19 luni. A fost o discuție-„ceai” care a durat sub o oră și a fost confirmată de ambele tabere, fără detalii despre conținut. Ceea ce a stârnit o controversa aprinsă în mass-media.

Întâlnirea a avut loc miercuri, pe fondul vizitei de patru zile a ducelui în Marea Britanie. Ulterior, Harry a plecat în Ucraina, unde sprijină proiecte de recuperare pentru militari răniți, alături de Invictus Games. Presa britanică a dezvăluit cine este personajul care a aranjat această întâlnire.

Ceea ce s-a confirmat oficial: a existat întâlnirea de la Clarence House. Este prima față-n față tată–fiu după aproape doi ani; durata a fost sub o oră. Apoi a avut loc deplasarea în Ucraina. Harry a ajuns vineri la Kiev pentru întâlniri și omagii dedicate veteranilor, în cadrul inițiativelor Invictus.

Pe surse s-au prezentat următoarele informații: presa britanică scrie că momentul ar fi fost pregătit de echipele celor doi, iar una dintre persoanele-cheie ar fi Theo Rycroft. Acesta este un diplomat devenit adjunct al secretarului personal al regelui Charlesîn ultimele luni.

Informația despre rolul direct al lui Rycroft rămâne neconfirmată oficial și provine din publicații mondene. ITV a menționat că întâlniri între staff-uri au alimentat așteptările privind o „dezghețare”.

La momentul numirii sale, o sursă a declarat pentru Daily Mail: „Theo este o numire excelentă, aducând o bogată experiență din perioada petrecută la Paris — nu în ultimul rând prin ajutorul dat succesului remarcabil al vizitei de stat cruciale a Majestăților Lor în Franța și al întâlnirii recente a Prințului de Wales cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.”

Theo Rycroft este Absolvent al Universității Oxford, el a fost director pentru Uniunea Europeană în cadrul Ministerului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit și a condus, între 2017 și 2018, Departamentul pentru Strategia de Ieșire din Uniunea Europeană din cadrul Ministerului pentru Afaceri Externe și Commonwealth al Regatului Unit.

Până în 2017, a fost consilier juridic al prim-ministrului la 10 Downing Street și șef al Departamentului de Drept Internațional și al Uniunii Europene din cadrul Biroului Procurorului General.Între 2011 și 2014, a fost consilier la Misiunea Regatului Unit pe lângă Organizația Națiunilor Unite la Geneva, consilier juridic adjunct la Ministerul pentru Afaceri Externe și Commonwealth al Regatului Unit între 2009 și 2011 și membru al echipei pentru litigii privind securitatea națională în cadrul Departamentului Avocatului Trezoreriei între 2005 și 2009.

Întâlnirea tată–fiu, urmată de agenda din Ucraina, este percepută drept cel mai clar semn, în ultimul an și jumătate, că relațiile din interiorul familiei regale ar putea intra pe o traiectorie de reconectare. Deocamdată fără angajamente publice.