Regele Charles, „îngrozit” de Prințul Harry

Un expert regal a susținut că prințului Harry nu i-a plăcut ideea că tatăl său a apelat adesea la fratele său "stabil", care era mai puțin "volatil", atunci când prinții creșteau.

Prințul Harry crede că fratele său, prințul William, a fost întotdeauna văzut ca fiind prințul mult mai de încredere de către tatăl său, potrivit unui autor regal.

Un prinț mai puțin volatil decât Harry

Autorul cărții "Scandals of the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly', (în română: Scandalurile palatelor regale: Memoriile intime ale regilor care se comportă urât) Tom Quinn, a declarat că, de când Harry era adolescent, a crezut întotdeauna că regele Charles îl "prefera" pe William. Care era mai puțin "volatil".

„Adevărata problemă a lui Harry este că el este convins că Charles l-a preferat întotdeauna pe William oricum. Și nu doar pentru că William este moștenitorul. Dificultățile lui Harry când era adolescent și volatilitatea sa crescândă ca adult l-au îngrozit pe Charles. Care s-a orientat către William. Mult mai stabil și lipsit de riscuri”. Asta a declarat autorul pentru The Mirror.

O pereche de mâini sigure

Expertul a adăugat că Charles l-a văzut pe William ca pe o „pereche de mâini sigure". "Charles îl vedea din ce în ce mai mult pe William ca pe o pereche de mâini sigure. Și pe Harry ca fiind prea instabil emoțional. În adâncul sufletului, Harry știe acest lucru. Și îl resimte profund”. A mai precizat Tom Quinn.

Distanța a crescut între Harry și regele Charles și prințul William după ce ducele a renunțat la funcția de membru al familiei regale în 2020, alături de Meghan Markle. Și a realizat o serie de interviuri de profil înalt care detaliază viața sa privată în cadrul familiei regale.

Au apărut speranțe că familia regală începe să își repare relația după ce Harry s-a întors de urgență în Marea Britanie. Asta după ce s-a anunțat că Charles a fost diagnosticat cu cancer. Cu toate acestea, atunci când Harry s-a întors în Marea Britanie pentru o slujbă pentru cea de-a 10-a aniversare a Jocurilor Invictus la Catedrala St Paul în mai, nu a existat nicio întâlnire între cei doi, informează express.co.uk