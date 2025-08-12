Social Reatestarea asistenților medicali și moașelor se face după reguli noi. Care este noua procedură







Hotărârea 30/2025 introduce obligativitatea reatestării pentru asistenții medicali generaliști, asistenți medicali sau moașe. Este vorba despre cei care nu pot dovedi o experiență de cel puțin un an în ultimii cinci anterior solicitării acestui certificate.

Reatestarea nu este valabilă pentru cei care sunt aflați în primii patru ani de la dobândirea calificării. De asemenea asitenții care au un titlu obținut în străinătate. Nici cei care au un titlu de calificare în profil clinic care și-au exercitat meseria pe cel puțin un an, nu se vor supune reatestării. În acel document mai este clarificat un aspect, cel legat de experiența profesională.

Acest lucru va include de acum înainte exercitarea efectivă a activităților profesionale în regim salarial, independent sau de voluntariat. Condiția esențială este aceea de a se respecta litera legii. Cu privire la reatestare, cei care se înscriu trebui să aducă următoarele documente: certificatul de sănătate fizică și psihică.

La acestea, se adaugă mai nou și un aviz psihologic eliberat pe baza unei evaluări specializate și acreditate. Cât privește activitatea de voluntariat, aceasta nu va fi recunoscută dacă nu este însoțită de documente.

Este nevoie așadar să dețineți un contract de voluntariat legal, care să fie echivalent cu norma întreagă sau cu fracția de normă. Iar voluntariatul trebuie să se facă într-o unitate sanitară autorizată și conformă cu specializarea.

În trecut, asimiliarea experienței în regim independent era condiționată de un minim de 2.000 de ore cumulate pe o perioadă de un an. Iar prevederea potrivit căreia asistenții medicali cu un an de experiență în ultimii cinci ani puteau fi reatestați printr-un examen, nu mai este valabilă.

Practic acum metodologia stabilește că pentru a se reîncadra ca asistent medical, o persoană trebuie să susțină o probă teoretică, dar și un stagiu practic. Ambele componente au devenit de acum obligatorii pentru procesul de reconfirmare a competențelor.