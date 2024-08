Actualitate „Asumă-ți să fii sănătos”. Campania UMF „Carol Davila”: Număr record de consultații pe litoral







Pentru al patrulea an consecutiv, campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a avut loc în sudul litoralului românesc, oferind turiștilor de la Marea Neagră, între 12 și 17 august, un total de 5.353 de consultații medicale. Acest număr reprezintă o creștere de 596 de consultații față de ediția din 2023.

Ediția din 2024 a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” s-a dovedit a fi un nou succes. Aceasta a fost realizată în colaborare cu Societatea Română de Dermatologie (SRD), Societatea Română de Endocrinologie (SRE) și Societatea Română de Pediatrie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Campania a avut un impact semnificativ și pozitiv la malul Mării Negre.

Număr record de consultații

5.353 de consultații medicale , în regim gratuit , în domeniile dermatologiei, endocrinologiei și pediatriei. Screening melanom, screening sindrom metabolic, screening osteoporoză, precum și evaluare stare de nutriție a copiilor în corelație cu anumite variabile socio-economice și familiale. Rezultatul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” Litoral 2024 se datorează celor peste 330 de ore de consultații. Acestea au fost oferite de 36 de medici rezidenți și specialiști în dermatologie, endocrinologie și pediatrie. Programul de voluntariat anual a fost realizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Astfel, în perioada 12-17 august 2024, în intervalele orare 09.00 – 12.00 și 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 17 august, când programul de screening s-a derulat doar în cursul dimineții, toți cei care au dorit să beneficieze de un consult medical gratuit i-au putut întâlni pe medicii noștri voluntari aflați în puncte special amenajate pe plajă (corturi generoase puse la dispoziție de către Ministerul Apărării Naționale) în stațiunile : Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter și Mangalia . Numărul participanților la campania „Asumă-ți să fii sănătos!” Litoral 2024 a fost record. S-au realizat 5.353 de consultații. Au fost cu 596 mai multe decât în ediția din 2023 și cu aproximativ 1.000 mai multe decât în 2022.

În cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” Litoral 2024, s-au înregistrat un total de 5.353 de consultații medicale. Dintre acestea, 2.118 au fost consultații de dermatologie pentru screening melanom și 775 consultații pediatrice. În endocrinologie, au fost realizate 1.685 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 770 pentru screening osteoporoză.

Ce au depistat medicii

În cele 6 zile ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”-Litoral 2024, medicii au identificat suspiciuni de boli dermatologice grave. De asemenea, au fost depistați pacienți cu risc crescut de fracturi osteoporotice, afecțiuni tiroidiene și un grad ridicat de obezitate. Aceste probleme au fost întâlnite atât la adulți, cât și la copii.

În cadrul evaluărilor dermatologice, au fost identificate multiple suspiciuni de afecțiuni tumorale. S-au înregistrat 4 suspiciuni de carcinom spino-celular, 22 de carcinom bazo-celular, 67 de keratoze actinice, 42 de nevi displazici atipici și 5 suspiciuni de melanom. De asemenea, au fost evaluate și alte leziuni tumorale benigne care necesită monitorizare ulterioară de către un specialist.

”Și anul acesta campania si-a atins scopul propus și anume acela de a contribui la educarea populației cu privire la importanța protecției solare, dar în același timp reușind să diagnosticheze numeroase afecțiuni tumorale cutanate pentru care pacienții au fost îndrumați către medicul dermatolog" a precizat Dr. Alin Codrut Nicolescu, Secretarul General al Societății Române de Dermatologie.

Rezultatele evaluării medicale la copii

Dintre cei 775 de copii evaluați (51% fete și 49% băieți) 71,5% au prezentat greutate corporală normală, 19% sunt supraponderali, 3% au prezentat un grad ridicat de obezitate, , iar 4,5 % sunt subponderali. De asemenea, aproximativ 50% dintre copiii evaluați au declarat că se spală pe dinți de două ori pe zi, iar 30% , doar o singură data pe zi, în timp ce pentru igiena orală doar 20% dintre aceștia schimbă periuța de dinți la o lună de zile, 21% la două luni, iar 34,1 % la trei luni.

”Prin adresabilitatea crescută și anul acesta a părinților la medicul pediatric, care și-au dorit o evaluare medicală corectă și profesionistă a copiilor lor, campania Asumă-ți să fii sănătos! câștigă tot mai mult teren atât din punct de vedere al notorietății, cât mai ales din perspectiva creșterii gradului de conștientizare a importanței pe care o are prevenția medicală de la cele mai fragede vârste. Pentru că a crește sănătos înseamnă pentru viitor o calitate mult mai bună a vieții și un plus substanțial pentru tot ceea ce înțelegem a fi conceptul longevității” a declarat președintele Societății Române de Pediatrie, Prof.Univ.Dr.Doina Pleșca.

Pacienții au efectuat screening pentru sindromul metabolic

În aria endocrinologiei, din totalul de 1.685 de pacienți care au efectuat screening pentru sindrom metabolic, 963 au fost bărbați. De asemenea, 722 au fost femei. Au prezentat sindrom metabolic 439 de pacienti (26% din numărul total). Dintre barbatii cu varsta de peste 50 de ani, 49,2% au prezentat sindrom metabolic. În plus, 34,4% dintre pacientele aflate in post-menopauza au fost diagnosticate cu aceasta afectiune. In ceea ce priveste hipertensiunea arteriala, aproximativ 25% dintre pacienti erau cunoscuti cu HTA primara. Diabet zaharat tip 2 cunoscut au prezentat 6,62% dintre pacientii care au participat la screening.

” Îmbucurător este faptul că, de la an la an, crește semnificativ gradul de adresabilitate la medic, și prin campania Asumă-ți să fii sănătos! a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, iar din perspectiva specialității noastre medicale, endocrinologia, menționez faptul că în cazul persoanelor care au fost identificate cu risc crescut de osteoporoză sau pentru sindrom metabolic, acestea vor rămâne în contact cu medicii din campanie, pentru a fi îndrumate pe mai departe către medicii specialiști din București sau din provincie” a declarat Prof.Univ.Dr. Cătălina Poiană, Prorector al UMF ”Carol Davila” din București.

Screeningul pentru riscul de fractură osteoporotică a fost efectuat la 770 de turiști. Dintre aceștia, 52 (6,75%) au prezentat risc crescut sau foarte crescut de fractură. Riscul a fost identificat la 3% dintre bărbații de peste 50 de ani și la 9,45% dintre femeile în postmenopauză.

Monitorizarea greutății corporale

În cadrul Campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”, s-au observat următoarele date privind greutatea corporală a pacienților: 33,8% au fost supraponderali. De asemenea, 28,8% au avut obezitate de grad I și 9,2% obezitate de grade II și III. Astfel, peste 70% dintre cei evaluati au avut greutate corporală peste cea normală.

“Este remarcabil faptul că această campanie de prevenție - Asumă-ți să fii sănătos! - a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București se bucură de un interes într-o continuă creștere din partea turiștilor care , anul acesta, au înregistrat un nou record din perspectiva prezenței la medicii noștri voluntari aflați pentru o săptămână în sudul litoralului , ceea ce înseamnă totodată și o creștere direct proporțională a gradului de conștientizare a oamenilor asupra rolului extrem de important pe care îl are medicina de prevenție în păstrarea echilibrului stării de sănătate , motiv pentru care avem obligativitatea de a da continuitate acestei campanii , dar și altor proiecte similare pe care UMF Carol Davila le derulează ” a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga.

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!”

Campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!”-Litoral 2024 a fost realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD), Societatea Română de Endocrinologie (SRE) și Societatea Română de Pediatrie cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța și s-a derulat în perioada 14-19 august beneficiind de voluntariatul medicilor rezidenți și specialiști, precum și de suportul coordonatorilor principali ai acestui proiect : Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga -Rector al UMFCD, Dr. Alin Nicolescu - Secretar General al Societății Române de Dermatologie (SRD) , Prof.Univ.Dr. Cătălina Poiană - Prorector al UMFCD, Prof.Univ.Dr. Doina Pleșca - Președintele Societății Române de Pediatrie (SRP), Conf.Univ.Dr. Anca Drăgănescu-SRP, Prof.Univ.Dr. Magda Constantin-SRD , precum și Ec. Cristina Ecaterina Schipor - Director Executiv al DSP Constanța.