Reacția virulentă! Ministrul de Finanțe nu dorește vedetisme: Am venit să facem lucruri pentru țară

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, a vorbit despre cele mai importante măsuri care trebuie luate în România pentru a ieși din criza economică.

Unul dintre subiectele fierbinți a fost cu privire la facturile la energie electrică și gaze. Potrivit acestuia, trebuie să fie găsite soluții în favoarea cetățenilor, însă trebuie să fie descoperite și cauzele care au dus la creșterile mari ale energiei. Ajutor din partea statului vor primi și primăriile care sunt în imposibilitatea de a-și achita facturile.

“Trebuie să găsim soluții pentru a diminua efectele asupra cetățenilor și a economiei în primul rând. Pe de altă parte trebuie să umblăm la cauzele care au dus la această creștere. (…) Iată situația primăriilor cu încălzirea, am găsit soluție, va fi un act normativ să aducem bani către termie.(…)Eu nu o să comentez declarații politice ale unora, cel puțin unii, nu toţi – pentru că la PNRR nu au lucrat foarte multe persoane, dar măcar unii au lucrat – care au scris în PNRR şi aveţi la dispoziție negru pe alb ce s-a scris în PNRR ca reformă fiscală. Sunt unele elemente care vin din mediul economic, ca solicitări. Le vom lua în analiză.

Nu sunt adeptul taxelor noi, dacă mă întrebaţi. Eu consider în continuare – şi poate pe unii îi deranjez, poate pe alţii îi surprind – că regimul fiscal din România aşezat şi ajustat cu zona de economie informală, care este, din punctul meu de vedere, prea relaxat privită, sau a fost prea relaxat privită, poate produce venituri la bugetul general consolidat care să producă, la rândul lor, excedent”, a declarat Adrian Câciu.

Adrian Câciu, critică comportamentul parlamentarilor. Nu suntem vedete

Ministrul Finanțelor a criticat dur comportamentul colegilor din Camera Deputaților, susținând că „gânceava” nu este o sluție pentru remedierea conflictelor. Oficialul susține că parlamentarii ar trebui să facă lucruri pentru țară.

“Noi aici am venit să facem lucruri pentru țară, ca să fie clar, pentru țară, nu suntem pe persoană fizică, nu suntem vedete, pentru țară. Fiecare zi pe care o pierdem sau fiecare energie pe care o pierdem pentru că a spus x despre y, nu face bine acestei țări. De ce vreau să clarific asta, pentru că are în spate neîncrederea cetățenilor față de autorități. În momentul acesta cu tot ceea ce pregătim să intervenim, eu consider că oamenii merită să aibă o viață decentă și datoria noastră este să îi scăpăm de griji.

Eu vreau să mergem înspre zona în care puterea de cumpărare să fie recuperată, sunt forme mixte de recuperare de putere de cumpărare, poate fi și aceasta o soluție. Dar să ajungem la jumătatea anului”, a mai precizat ministrul Adrian Câciu.