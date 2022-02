Ministrul Finanțelor spune că PNRR întâmpină dificultăți: Haideți să ne ocupăm și de realizarea unor investiții

Ministrul Finanțelor spune că Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie modificat, din pricina faptului că procentul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile necesită renegocieri. Mai mult, ministrul afirmă că procentul ar trebui eliminat complet: „Ar trebui să nu existe procent”.

Adrian Câciu anunță bani mai puțini pentru PNRR

„Discuțiile despre pensii să știți că vor fi începute din altă perspectivă. Ministrul Budăi are dreptate, într-o anumită chestiune. În acel procent din PIB este prins și Pilonul II. Cei care cred că sunt economiști, dar nu sunt în realitate economiști, pot să considere acel Pilon II o cheltuială efectivă. Eu nu-l consider o cheltuială, ci un transfer de fonduri. Când s-a negociat cu Comisia cred că asta s-a scăpat din vedere”, afirmă oficialul.

Câciu crede că România pierde mulți bani din granturi, iar PNRR este un proiect vital.

„Nu, oameni buni, pierdem banii de granturi. Pierzând banii de granturi, trebuie să decidem în mod rațional și deștept ce facem și de unde-i luăm. PNRR reprezintă un mecanism foarte important pentru România. Nu poți să zici că renunți la reforme și nici nu trebuie, pe de altă parte nici la investiții nu poți să zici: Hai că n-o mai facem pe-asta că n-avem bani!”.

Ministrul Finanțelor crede că legislația națională ne împiedică să absorbim fonduri europene

„Când te uiți la capacitatea administrativă a României, vezi că media anuală era de 5 miliarde. E o mare problemă. Suntem deja în februarie și noi discutăm despre retorica „dacă sau nu știu ce”, în loc să fim mai atenți. Cu acel dacă, facem un task force, mergem la Bruxelles, optimizăm, dar în timpul ăsta haideți să ne ocupăm și de realizarea unor investiții”, a transmis Adrian Cîciu.

Ministrul a mai adăugat că vor exista probleme cu Comisia Europeană în ceea ce privește finanțele acordate PNRR:”N-ai cum să ai acest dialog cu Comisia undeva la jumătatea acestui an și să spui: OK, am cu 1,8 miliarde euro mai puțin! Asta înseamnă că jaloanele astea cum le susțin? Din ce finanțare? Care sunt formulele? Dacă nu, haideți, vă rog, să-mi permiteți să le ajustăm pe acestea, dar fără a pierde din vedere obiectivul. Atâta timp cât în PNRR se menține obiectivul principal, elementele de jalon, țintă etc. pot fi ajustate”, a mai adăugat ministrul Finanțelor.