Răzvan Raț, povești de groază de la Șahtior Donețk. „Când am ajuns acolo cu nea Giovanni era beznă pe stradă”

Răzvan Raț a povestit momentul în care a ajuns la Șahtior Donețk. Alături de Giovanni Becali a înfruntat bezna ca mai apoi să vadă ce înseamnă condiții precare.

Fotbalistul a povestit prima seară când a ajuns la echipa Șahtior Donețk. ”Eram cu Giovani Becali și mergem, mergem, dar nu prea era lumină pe stradă și la un moment dat, întreabă Giovanni: dar mai mergem mult? Mai e mult. Și ghidul ne zice: suntem demult în oraș. Și am întrebat dacă nu e curent, dacă nu sunt felinare? Nu, nu, că la noi sunt doar în centru, unde era statuia lui Lenin, acolo un pic și cam atât.

Adică era deja opulență un felinar. Și i-am zis lui nea Giovanni: auzi bre, ăștia n-au de nici unele, cum facem, e bine pe 400, dar ce facem aici? Că e cam urât”, a spus fostul internațional.

Însă lucrurile au fost mai complicate de atât. Nici vizita medicală nu a fost încurajatoare. ”Am ajuns era un hotel ca într-o casă, o pensiune mai mare, arăta bine, dar era o casă mai mare. La masă a fost ok. A doua zi trebuia să facem vizita medicală. Și mergem acolo. Un spital așa de cădea pe noi, efectiv cădea pe noi.

Spital comunist din ăla ostenit de ani și vorbeam cu Adrian Enci că ce facem noi aici. Nu prea eram convinși de nimic. De altfel el nici nu a mai semnat”, a mai povestit Răzvan Raț.

Mircea Lucescu a scris istorie cu această echipă. Dar fotbalistul a explicat că era extrem de implicat în tot ceea ce făcea. ”Mircea Lucescu era tot timpul acolo, adică el și dormea acolo.

Adică nu exista să nu fie acolo. Lucescu era pe final de carieră, dar totuși în apogeu. Și chiar și așa era tot timpul acolo. Nu exista să intri la el în birou și să nu citească ceva de fotbal. Plecam noi, eu personal plecam ultimul, și când plecam eram în sala de mese eu cu el”, a mai spus Raț.