Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul mitei la RAR

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR, legată de reînnoirea unui acord-cadru de 23 de milioane de lei pentru mentenanţa echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor. Tribunalul Bucureşti a admis cererea lui Cuc, iar aceeași măsură a fost aplicată și în cazul omului de afaceri, Cătălin Daniel Bușe, implicat în dosar.

Tribunalul Bucureşti a admis cererea inculpaților Alexandru Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Buşe și a înlocuit măsura arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru 30 de zile. Cei doi nu au voie să părăsească imobilul fără permisiunea organului judiciar, cu excepția prezentării la organele judiciare.

Pe durata arestului la domiciliu, inculpații trebuie să se prezinte în fața judecătorului ori de câte ori sunt chemați, să nu comunice direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niţă, Costel Barbu și Ciprian Constantin Şerban și să transmită periodic informații despre mijloacele lor de existență.

Instanţa a precizat că încălcarea cu rea-credinţă a arestului la domiciliu sau a obligaţiilor aferente poate duce la înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă, iar părăsirea fără drept a domiciliului constituie evadare. Cei doi sunt informaţi despre condiţiile în care pot părăsi locuinţa, inclusiv pentru prezentarea la organele judiciare sau în cazuri urgente, cu notificarea prealabilă a autorităţilor.

Tribunalul Bucureşti a respins cererea lui Cătălin Daniel Buşe privind încuviinţarea părăsirii domiciliului, menţinând măsura strictă a arestului la domiciliui. Instanța a afirmat că obligativitatea respectării regulilor stabilite pe durata măsurii preventive.

Tribunalul Bucureşti a dispus punerea în libertate a inculpaţilor dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză, decizia putând fi contestată în termen de 48 de ore. Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Buşe pentru dare de mită, ambele fapte fiind legate de un acord-cadru de 23 de milioane de lei pentru mentenanţa echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – noiembrie 2025, Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR 6% din valoarea acordului, cu ajutorul lui Cuc, pentru desemnarea preferenţială a comisiei de evaluare şi semnarea rapidă a contractului. Suma urma să fie plătită în tranşe la intervale de 3-5 luni, prima tranşă înainte de Crăciun, iar anterior procurorii FNA au efectuat percheziţii vizându-l pe Cuc în Bucureşti şi Ilfov.