Război în Ucraina ziua 823. Rușii, asalt asupra Harkovului

Război în Ucraina ziua 823. Un număr de trei civili au murit, iar alți 38 au fost răniți într-un atac rusesc asupra unui hipermarket din Harkov. Două bombe rusești ghidate au lovit clădirea provocând un incendiu uriaș.

Sâmbătă, armata rusă a lansat un atac asupra unui hipermarket de materiale de construcţii din Harkov. Orașul, al doilea ca mărime din Ucraina este supus unor bombardamente intense.

Potirivit ultimului bilanț dat publicității de autoriățile ucrainene, trei oameni au murit în atacul de la hipermarketul Epicentr. Aici s-ar fi putut afla peste 200 de persoane în momentul impactului, după cum a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe Telegram. Harkov este al doilea oraş ca mărime din Ucraina.

Un număr mare de persoane sunt date dispărute, iar mulți oameni au fost răniţi, a declarat primarul Igor Terejov. Guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, a afirmat că atacul a fost efectuat cu ajutorul a două bombe aeriene ghidate.

Mai multe imagini postate pe reţelele de socializare ucrainene arătau clădirea cuprinsă de o imensă coloană de fum negru. Potrivit autorităţilor, între 10.000 şi 15.000 m2 sunt în flăcări.

2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now. pic.twitter.com/cohZTIfDqF

Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.

As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024