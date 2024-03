International Război în Ucraina, ziua 744. Ultimul scenariu al Rusiei







Rusia are capacitatea militară și economică să continue războiul din Ucraina cel puțin doi, susțin reprezentanții spionajului din Lituania. Cu doar o zi în urmă, liderii de la Kremlin au arătat că pot lansa drone sau rachete chiar prin fața unui premier dintr-un stat NATO.

Războiul din Ucraina a ajuns în cea de-a 744-a azi și mulți dintre ofițerii de contrainformații lituanieni spun că ar putea să mai dureze cel puțin doi ani. În toată această perioadă, Ucraina rămâne cu armata „slăbită”, cu lipsă de ecipamente militare și cu multe promisiuni și strângeri de mână din partea liderilor europene, notează presa internațională.

Război în Ucraina. Scenariile serviciilor de spionaj lituaniene

Joi 7 martie, armata ucraineană a anunțat că forțele ruse își intensifică atacurile pe sectorul de front din apropierea orașului Orihiv, din regiunea Zaporojie. În același timp, Suedia a aderat oficial la NATO, iar președintele Zelenski l-a propus pe fostul șef al armatei, generalul Valeri Zalujnîi, ambasador al Ucrainei la Londra, relatează Reuters.

Pe de altă parte, Rusia are prima reacție oficială, după ce „dronele au trecut prin fața premierului Greciei”, aflat în vizită oficială la Odesa. Atacul efectuat miercuri asupra oraşului ucrainean Odesa nu ar fi avut ca ţintă delegaţiile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi premierului grec Kyriakos Mitsotakis, a afirmat fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, deși mai multe explozii au fost înregistrate în apropierea celor doi oficiali.

Război în Ucraina. Ajutor militar din partea Regatului Unit. Peste 10.000 de drone pentru Ucraina

Regatul Unit va trimite armatei ucrainene anul acesta „peste 10.000 de drone”, inclusiv drone de atac, iar guvernul de la Londra a alocat pentru acest demers încă 125 de milioane de lire sterline, în plus faţă de cele 200 de milioane de lire promise anterior, a anunţat joi, la Kiev, ministrul britanic al apărării Grant Shapps, informează agențiile DPA și AFP, preluate de Agerpres.

Conform surselor citate, Marea Britanie ar putea să ofere Ucrainei aproximativ 25 de miliarde de lire sterline, bani necesari pentru a face față războiului declanșat de Rusia.

Liderii de la Kiev estimează că Ucraina are nevoie de 100 de miliarde de euro pe an pentru a respinge invazia rusă și încă 50 de miliarde de euro pe an pentru reconstrucție. Toate statele membre UE au ajutat financiar Ucraina, urmare a solicitării Comisiei Europene.