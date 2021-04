Trupa Andre a fost un adevărat fenomen muzical în anul 2000. Andreea Antonescu și Andreea Bălan făceau furori oriunde mergeau, iar hiturile lor erau fredonate de sute de mii de oameni. Deși s-au bucurat de un succes uriaș iar colaborarea dintre ele le aduce numeroase beneficii, relația dintre cele două era una presărată de scandaluri, conflicte și multe jigniri.

La două decenii de la destrămarea trupei Andre, tatăl Andreei Bălan a lansat acuzații grave la adresa Andreei Antonescu. Acuzațiile lui au fost făcute în contextul în care Andreea Bălan și Andreea Antonescu au declarat că Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, a plecat cu toți banii pe care i-au strâns cele două artiste.

„Ea vorbește frumos despre greșelile ei, dar nu și despre ale altora. Luau 1.000 de dolari și ăștia se împărțeau la doi. 100.000 de dolari am câștigat, adică vreo 70 de mii de euro, bani care au fost investiți înapoi. Am cumpărat un apartament, două mașini, clipuri făcute, filmări, pe ele au fost banii. Am fost în concediu, dar ea a zis că nu am fost nicăieri.”, a spus Săndel Bălan, citat de Dan Capatos la „Xtra Night Show”.

Tatăl artistei Andreea Bălan, în conflict cu Andreea Antonescu

Săndel Bălan a infirmat zvonurile potrivit cărora trupa s-ar fi destrămat din vina lui. „Nu înțeleg de ce și-a murdărit familia cu declarațiile ei. N-a spus că s-a tăvălit cu Iustin din Mizil și de-aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în PlayBoy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit. I-am făcut imagine frumoasă. A spus că noi le întărâtăm pe ele, când ele se certau la toate evenimentele și Antonescu o jignea pe Andreea că nu are voce și e doar dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a mai spus Săndel Bălan.

Răspunsul Andreei Antonescu nu a întârziat să apară. Contactată de Dan Capatos, Andreea Antonescu a spus: „Partea cu relația pe care am avut-o mi-o asum. Dar domnu’ Dan, de ce m-ai convins să pozez în PlayBoy, ca să se destrame trupa? Acuma, fiecare are dreptul să facă ce vrea, eu sunt o persoană care și-a sumat ce a făcut și îmi asum în continuare, pentru că am făcut o grămadă de greșeli și am învățat din ele, poate că o să le mai fac. Nu o să stau să comentez punctele de vedere ale altei persoane. Pe domnul Bălan îl respect strict pentru că e tatăl Andreei, pentru că, la un moment dat, și-a pus umărul în trupa Andre”.