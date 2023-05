Război în Ucraina – ziua 459. Soldații ucraineni au început antrenamentele pe tancurile americane Abrams M

Situația de la Bahmut este controversată și nu poate fi confirmată din surse independente.

Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin a afirmat că forțele sale continuă să predea pozițiile deținute către Ministerului rus al Apărării (MoD) și să se retragă din oraș.

Prigojin a mai declarat că Ministerul Apărării își îndeplinește partea sa din acordul privind desfășurarea activă a unităților regulate rusești pe pozițiile deținute de Wagner în orașul Bahmut.

Recent elemente ale Brigăzii 123 a Republicii Populare Donețk (DNR), probabil desfășurate anterior în apropiere de Siversk, care operează în zona Bahmut, au fost observate în orașul distrus.

Potrivit New York Times care citează surse de la Pentagon, primul grup de aproximativ 400 de soldați ucraineni a început antrenamentul în Germania.

Aproximativ 200 de luptători au început exercițiile cu arme combinate pe terenurile de antrenament de la Grafenwoehr și Hohenfels. Alți 200 de soldați vor învăța operarea și întreținerea Abrams M1.

Outside of Spirne, Donetsk Oblast, a Ukrainian drone from the 54th Mechanized Brigade destroys a disabled Russian T-90M with several VOG grenades. pic.twitter.com/F1nE29yzVd

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 27, 2023