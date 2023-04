Război în Ucraina, ziua 424. Primele tancuri Leopard se îndreaptă spre linia frontului. Rusia deține 11 nave de război în Marea Neagră

Forțele de apărare ucrainene au început să deplaseze vehicule blindate occidentale în prima linie a frontului pregătind o lovitură decisivă. Un videoclip cu o coloană de tancuri occidentale și vehicule blindate a fost postat de armata ucraineană pe internet.

În clipul video apare un convoi format din tancuri Leopard 2A4, precum și vehicule blindate de transport de trupe M113. Imaginile indică faptul că filmarea a fost făcută aproape de linia frontului. Echipamentul înaintează fără probleme prin noroi, semn că tancurile pot face față cu bine oricăror condiții de luptă.

Tancurile occidentale vor fi aruncate în război în cursul unei ample contraofensive, care este așteptată în luna mai sau la începutul lunii iulie.

Ucraina așteaptă mai multe tancuri suplimentare de tip Leopard 2A6 și ARV-uri Bergepanzer 3. Acestea au fost văzute în Polonia și vor fi transportate în Ucraina. Alte tancuri Leopard urmează să vină din Spania, în număr de șase, dintr-un total de zece, oferit de guvernul de la Madrid. Și Danemarca a anunțat că a expediat tancurilor Leopard către Ucraina.

În acest context, Germania a anunțat că a ajuns la un acord pentru înființarea unui centru de reparații pentru armamentul greu desfășurat în Ucraina. Acesta va fi amplasat în Polonia.

Rusia dispune de 11 nave de război pregătite de luptă în Marea Neagră, între care și două submarine dotate cu rachete Kalibr. Informația a fost dată publicității de biroul de presă al Comandamentului Operațional Sud al Ucrainei.

„Situația din zona sudică de responsabilitate a Forțelor de Apărare rămâne dificilă, dar ne continuăm activitatea de luptă. Gruparea navelor inamice din Marea Neagră este formată din 11 unități, inclusiv două port-rachete submarine înarmate cu opt Kalibr”, se arată în raport.

Pentru strategia de război a Rusiei, controlul asupra Mării Negre reprezintă o componentă esențială, centrală și reprezintă unul dintre principalele motive pentru care a anexat crimeea. Peninsula se află în largul coastei de sud a Ucrainei.

Din perspectiva Washingtonului și a aliaților din NATO, pentru a contracara influența rusească din Marea Neagră este esențială conservarea propriei influențe în partea de sud-est a Europei. Doar astfel poate fi menținut fluxul de cereale dinspre Ucraina spre piețele vulnerabile din Orientul Mijlociu și Africa. În acest context, tot mai mulți lideri militari și politici din Occident consideră că regiunea Mării Negre trebuie să joace un rol central în politica și strategia vestică de contracarare a Rusiei, conform Foreign Policy.

🇨🇳 ambassador to 🇫🇷, when asked if Crimea is 🇺🇦:

The former Soviet republics like Ukraine have “no effective status in international law”, they are “not sovereign states”.

What did Macron achieve in Beijing, exactly?…pic.twitter.com/yTzBNejpQp

— Daniel Foubert 🇵🇱 (@d_foubert) April 22, 2023