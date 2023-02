O întreaga brigadă de tancuri a fost distrusă de ucraineni, în est. Tot acolo, Rusia anunța că a lansat un atac

Strategii militari susțin că dacă acest atac se confirmă, atunci singurul scop al acestuia, este cucerirea orașului Bahmut, unde soldații lui Putin se fac de rușine de mai bine de șase luni. De altfel, Bahmut a devenit locul unde au murit în ultimele luni, peste 10.000 de soldați ruși și mercenari din trupele Wagner.

Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhi Haidai a declarat că armata rusă a lansat un atac de artilerie, care cel mai probabil este urmat de un atac de infanterie și blindate.

”Aceste atacuri sunt practic zilnice. Vedem grupuri mici (de soldaţi ruşi) care încearcă să avanseze, uneori cu sprijinul blindatelor grele – vehicule de luptă ale infanteriei – şi ale tancurilor. Există focuri de armă continue”, a spus guvernatorul din Luhansk.

Soldații ucraineni spun că se apără cu succes, deși au suferit la rândul lor pierderi semnificative, fiind foarte mulți răniți.

kreminna

”Luptele s-au intensificat. Au lansat o altă ofensivă noaptea trecută. Până acum ne menţinem poziţia, dar este greu. Ei atacă în grupuri mici, de obicei grupuri de 15 oameni. Noi avem mulţi răniţi, dar ei au mult mai multe victime”, a declarat Artur, un soldat ucrainean care luptă în Kreminna.

Atacul rușilor a fost oprit cu pierdere grele pentru aceștia așa cum o dovedește filmul de mai jos. Într-o pădure de lângă Kreminna sunt blindate distruse, și sute de soldați ruși uciși.

Într-un alt atac din estul Ucrainei, spre orașul Vuhledar, acolo unde în ultimele săptămâni rușii au suferit pierderi grele, s-a dat o bătălie în care o brigadă de tancuri din armata rusă a fost distrusă.

Informațiile confirmate de canalele militare arată că peste 20 de tancuri rusești au fost distruse, și peste 300 de soldați au fost uciși.

Cel puțin 31 de vehicule pierdute – urmările atacului rusesc asupra orașului Vuhledar, regiunea Donetsk. 13 tancuri rusești (majoritatea T-72B3), 12 vehicule de luptă de infanterie BMP-1/BMP-2, 2 MT-LB, un vehicul de geniu de luptă IMR și altele au fost distruse sau avariate și abandonate. Aceste distrugeri sunt confirmate de imaginile captate de la fața locului.

#Ukraine: A Russian BMP-3 IFV was disabled by an anti-tank mine in the vicinity of Pavlivka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/ycpadwYyaE

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 8, 2023