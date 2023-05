Război în Ucraina, ziua 443. Volodimir Zelenski se va întâlni cu Papa Francisc la Vatican. SUA acuză Africa de Sud că înarmează Rusia

Luptele grele continuă în orașul Bahmut, iar luptătorii ucraineni au preluat inițiativa și îi împing pe ruși înapoi, după ce multe săptămâni au rezistat atacurilor succesive ale acestora. Operațiunile trupelor Kievului l-au făcut pe șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin să spună că a început mult așteptata contraofensivă. Șeful mercenarilor Wagner a declarat că unităţile ucrainene au început contraatacul şi se apropie de pe flancuri. Aceasta în vreme ce Ministerul rus al Apărării susţine că paraşutiştii săi sprijină un avans în vestul oraşului.

Jurnaliștii Reuters, care au relatat știrea au precizat că nu au putut verifica în mod independent niciuna dintre aceste afirmaţii. Se știe că există o dispută aprinsă între şeful Wagner, Evgheni Prigojin, şi Ministerul rus al Apărării.

Într-un mesaj audio pe canalul Telegram, Prigojin a afirmat că operaţiunile ucrainene se dovedesc a fi „din păcate, parţial încununate de succes”. El a spus că, în realitate, contraofensiva continuă cu toată viteza în jurul Bahmutului. Prigojin a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vrut să inducă în eroare atunci când a afirmat că aşteptata contraofensivă pregătită din Ucraina mai întârzie.

În informarea sa zilnică, Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele sale continuă să avanseze.

„Grupurile de asalt îşi continuă ofensiva în partea de vest a oraşului Artemovsk (Bahmut – n. red.). Paraşutiştii le-au oferit sprijin şi au blocat unităţile armatei ucrainene pe flancuri”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

