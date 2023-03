Război în Ucraina – ziua 396. Wagner a ocupat o fabrică din Bahmut. Rușii sunt luați prin surprindere la Donețk

„Wagner deține controlul deplin asupra teritoriului AZOM, uzina de prelucrare a metalelor neferoase Bahmut”, a spus un corespondent al RIA Novosti într-un videoclip, care surprinde luptători Wagner, în întreaga fabrică.

De cealaltă parte, ucrainenii anunță că au preluat ofensiva la Bahmut și au creat breșe adânci de trei kilometri la nord și la sud de Bahmut.

În plus, generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, a declarat pe canalul său Telegram că ”rușii pierd forțe semnificative în Bahmut și rămân fără energie. Foarte curând, vom profita de această oportunitate”, a spus el.

Ziua de duminică a adus pentru ruși pierderi semnificative, confirmate din surse independente, dar și de Statul Major al Ucrainei.

Astfel, armata rusă a pierdut 660 de soldați, 15 tancuri, 15 transportoare blindate, opt tunuri, două sisteme de artilerie cu țevi, dar și două sisteme radar performante, care au fost vânate de ucraineni, și distruse cu bombe ghidate prin GPS, Excalibur, oferite de armata SUA.

Pe listă regăsim cinci tancuri T80, un tanc T90, vârful de lance al armatei ruse, și mai multe T 72B sau inferioare acestora.

Video of a Javelin ATGM strike on a Russian T-80BV tank near Spartak, Donetsk Oblast by Ukraine’s 110th Mechanized Brigade. https://t.co/HY0d8lBhx1 https://t.co/Z3tNBaDWS5 pic.twitter.com/7zIIAi263a

De asemenea, în cursul zilei au fost semnalate lupte în zona satului Spartak, la doi kilometri nord de Donetsk, semn că ucrainenii avansează pe zona respectivă. Localitatea se află între Donetsk și Avdiivka, controlată de ucraineni, unde au avut loc lupte serioase, și unde armata rusă a suferit pierderi majore.

Ceea ce se mai poate remarca este faptul că Ucraina a lovit două sisteme performante de supraveghere radar, amplasate în zone distincte. De aici se poate trage și concluzia zonei pe unde ar urma să aibă loc mult așteptatul contraatac.

#Ukraine: A Russian R-330Zh Zhitel jamming and radio reconnaissance station was destroyed by a Ukrainian M982 Excalibur high-precision artillery strike- seen through the camera of a new Ukrainian Shark reconnaissance UAV. pic.twitter.com/oyCqxOrpZU

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 26, 2023