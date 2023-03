Razboi în Ucraina – ziua 396. Putin a anunțat că va trimite rachete nucleare în Belarus. Noroiul ține cele două armate departe una de cealaltă

Noroiul din Ucraina a îngreunat luptele directe de pe fronturile din estul țării. La Bahmut, rușii au bătut pasul pe loc, așteptându-se la o contraofensivă majoră, în zonă fiind grupate cinci brigăzi ucrainene, cu un total de 78.000 de soldați.

It is still firmly mud season in eastern Ukraine. pic.twitter.com/EPsQJAd3VB

Soldații din detașamentul „Furtuna” al Brigăzii 5 din Corpul 18 armată al Rusiei, au postat un clip pe care l-au postat pe Telegram.

Donetsk Oblast, a Ukrainian quadcopter from the 72nd Mechanized Brigade drops an RGT-27 thermobaric hand grenade into an abandoned Russian BMP-2. pic.twitter.com/dMSk9ZJAYE

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 25, 2023