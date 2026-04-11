„Război civil” între cimpanzei, după destrămarea unui grup. Atacuri letale și infanticide, documentate de cercetători

Un studiu recent asupra comportamentului cimpanzeilor scoate la iveală o escaladare alarmantă a violenței în interiorul unei populații care, până în urmă cu câțiva ani, trăia în coeziune, potrivit Scientific American.

După destrămarea unui grup inițial în facțiuni rivale, primatele au început să își dispute teritoriul și supremația, într-un tipar care amintește de conflictele teritoriale observate la oameni sau alte specii sociale.

Cercetătorii semnalează că fenomenul este în desfășurare și ridică întrebări despre natura relațiilor sociale și a agresivității în rândul cimpanzeilor.

Potrivit studiului, până în 2018 relațiile dintre membrii comunității de cimpanzei s-au deteriorat complet, ducând la formarea unor facțiuni distincte.

Aceste grupuri s-au stabilit în teritorii separate, comportându-se similar unor bande care își apără zonele de influență. Din acel moment, competiția pentru resurse și dominanță a devenit tot mai intensă.

Cercetătorii notează că „ceea ce a urmat a fost o serie de atacuri letale ale grupului vestic asupra membrilor grupului central”. Aceste incursiuni violente au dus la moartea mai multor masculi adulți și, începând cu anul 2021, la o creștere semnificativă a cazurilor de infanticid.

Datele analizate arată că atacurile nu doar că au devenit mai frecvente, dar și mai brutale.

„Aceste raiduri au dus la multiple ucideri ale masculilor adulți și, începând din 2021, s-au extins la infanticid frecvent, cu o medie de mai multe decese pe an”, se precizează în raport.

Un aspect deosebit de tulburător este faptul că puii uciși erau adesea consumați de agresori. Deși mecanismele exacte ale uciderii nu au fost observate direct în toate cazurile, cercetătorii explică faptul că, în mod obișnuit, cimpanzeii își omoară rivalii prin lovituri repetate și mușcături severe.

Un element care a atras atenția specialiștilor este transformarea relațiilor dintre indivizi. Cimpanzei care anterior coexistau și colaborau au devenit adversari după scindarea grupului.

🚨 Chaos in Uganda’s Kibale Forest: The world’s largest chimp community has split into rival factions and is locked in a brutal ongoing ‘civil war’ — with 28+ deaths, including infants. Former allies now raiding each other like never before. Nature’s raw power is wild! 🐵💥 https://t.co/jlsF49zzeR pic.twitter.com/hXwyc3asc9 — Gorilla Explorers (@GorillaExplorer) April 10, 2026

„Ceea ce este deosebit de remarcabil este că cimpanzeii își ucid foști membri ai grupului”, a declarat cercetătorul Sandel, subliniind că atacurile continuă și în prezent, inclusiv în acest an.

Această dinamică sugerează că relațiile sociale la cimpanzei sunt mai complexe decât se credea, iar ruptura socială poate avea consecințe extreme.

Deși natura conflictului a fost comparată cu un „război civil”, unii cercetători sunt rezervați în utilizarea acestui termen. Sandel a explicat că „războiul civil înseamnă ceva foarte specific atunci când vorbim despre oameni, iar cimpanzeii nu au națiuni și structuri similare”.

Totuși, el a subliniat relevanța conceptuală a diferenței dintre conflictele cu străini și cele dintre indivizi care se cunosc.

Pe de altă parte, cercetătorul Brooks consideră că termenul poate fi util pentru a descrie fenomenul și pentru a evidenția paralele cu societățile umane. În opinia sa, diviziunile interne pot genera violență intensă atât la oameni, cât și la alte specii sociale.