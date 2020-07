A fost suficient să-l vadă doar o dată şi a s-a îndrăgostit nebuneşte de el. Dar partea grea de abia acum începea pentru Andreea Esca.

Alexandre Eram era la acea vreme un bărbat implicat într-o relaţie, dar şi unul care îşi respecta femeia de lângă el şi ignora toate semnalele rivalelor.

Cei doi s-au văzut prima oară la un restaurant şi de acolo a început povestea lor cu multe piedici, aşa cum a declarat Andreea Esca pentru revista Tango.

„Mi se părea că este mai tare decât mine. A fost prima dată când am zis că nu cred că o să reușesc cu băiatul ăsta. În sfârșit îmi găsisem nașul.

Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult.

L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: «știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el».

«Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru.» Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii.

(…) I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat.

M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba…

Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat.

Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea.

Dar mi-a trimis pe altcineva, n-a venit el, așa că n-am rezolvat nici cu ușa. N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo…

Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti.

Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez! (râde).

L-am văzut și i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. O să vin, a zis el. I-am spus eu când să vină și am plecat. Dar în ziua aia nu a venit!

Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea părul din cap și în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă.

Era chiar foarte haios scris. Și a doua zi a venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat.

Din ziua aceea am rămas împreună. Am început să ne vedem, apoi eu am plecat să fac un reportaj la Poiana Brașov, a venit după mine pe-acolo”, a declarat Andreea Esca pentru revistatango.ro.

Luni, prezentatoarea Ştirilor Pro Tv a vorbit într-un interviu despre experienţa avută de ea şi Alexandre Eram după ce au contractat Covid-19. Şi unul dintre copiii lor a fost afectat de teribilul coronavirus chinezesc.

În urma acelui interviu au urmat mai multe atacuri din partea unor colegi din presă, printre care cele mai vehemente au fost cele lansate de Victor Ciutacu şi Radu Banciu.

Şeful Pro Tv şi prima reacţie după ce Andreea Esca a fost atacată feroce: „Sunt mândru.”