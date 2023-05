Ray Stevenson, actorul din „Thor” și „King Arthur”, a murit, cu doar patru zile înainte de a împlini 59 de ani

Anunțul a fost făcut de unul dintre reprezentanții săi, care a spus că vedeta împlinea 59 de ani peste patru zile. Niciun alt detaliu suplimentar nu a fost oferit. Stevenson era cunoscut și pentru roluri TV, precum serialul „Roma” de la HBO, „Black Sails” de la Starz.

Celebrul actor Ray Stevenson a murit

Cariera sa de actor a debutat în anii ’90, când a interpretat diverse roluri în miniseriale de televiziune. Printre acestea se numără „A Woman’s Guide to Adultery” din 1993 și „The Tide of Life” din 1996. De asemenea, a avut apariții în mai multe filme TV, printre care se numără „The Return of the Native” din 1994 și „Theory of Flight”.

În 2004, Ray Stevenson a apărut în filmul „King Arthur”, de Antoine Fuqua, în rolul unui cavaler al mesei rotunde, iar câțiva ani mai târziu a jucat rolul principal în adaptarea Marvel „Punisher: War Zone”.

În anii 2000, Stevenson a continuat să se implice în numeroase seriale TV și filme, evidențiindu-se în rolul lui Titus Pullo în seria „Roma”. În 2014, a jucat în primul film „Divergent” în rolul lui Marcus. Actorul a continuat să joace rolul personajului în următoarele filme din franciză: „The Divergent Series: Insurgent” și „Allegiant”.

Stevenson are trei fii cu antropologul italian Elisabetta Caraccia, pe care a cunoscut-o în timp ce lucra la „Roma”.

Ulterior filmului „Divergent”, Stevenson aa jucat și în „Thor: Ragnarok”, interpretând rolul lui Volstagg, care a fost apoi preluat de actori precum Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo și Idris Elba.

Unul dintre cele mai recente roluri ale sale a fost în filmul câștigător al premiului Oscar, „RRR”, unde l-a interpretat pe Scott Buxton.

De asemenea, el va apărea în viitoarea miniserie „Războiul Stelelor: Ahsoka”, în care va juca rolul lui Baylan Skoll, programată să fie lansată la sfârșitul acestui an, potrivit abcnews.go.com.