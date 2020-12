Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan este de părere că viitorul guvern al României își va intra în funcție până în ajunul Crăciunului, mai exact până pe 23 decembrie. Liderul liberal a explicat că la întâlnirea pe care conducerea PNL a avut-o cu președintele Klaus Iohannis s-a făcut o analiză a alegerilor și s-au discutat pașii ce trebuie urmați în negociere pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Am discutat despre primele măsuri pe care trebuie să le luăm în viitoarea guvernare. Nu am discutat de portofolii. Am făcut o analiza pe ce s-a întâmplat la alegeri, am analizat județele, greșelile. A fost o discuție despre strategia care trebuie urmată pentru formarea unei majorități parlamentare, astfel încât să avem un guvern în cel mai scurt timp”, a explicat Rareș Bogdan la finalul întâlnirii cu președintele Klaus Iohannis.

Potrivit spuselor sale, PNL a plătit, la alegerile parlamentare de la finalul săptămânii trecute, costurile pandemiei și a măsurilor restrictive pe care le-a adoptat pentru a proteja viața cetățenilor.

„Costurile pandemiei au fost extrem de mari pentru noi, am fost nevoiti să luăm măsuri restrictive pentru a proteja sănătatea cetățenilor. A fost cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani pentru un guvern care nu a fost într-un război. Noi nu avem ce să le reproșăm colegilor noștri, nici presedintele. Eu sper ca până de Moș Crăciun să avem Guvern”, a mai spus Rareș Bogdan.

Iohannis i-a convocat pe liberali

Președintele Klaus Iohannis a convocat liderii PNL, marți după amiază, la o întâlnire, care s-a desfășurat la Vila Lac 2, la care au discutat despre strategia ce va fi urmată în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare din PNL – USR PLUS – UDMR și minorități. Klaus Iohannis și liberalii au în vedere formarea unui guvern de coaliție din partidele enumerate mai sus.

Negocierile se vor purta pentru ministere, funcții în Camera Deputaților și Senat, dar și pentru posturile din teritoriu: prefecți, subprefecți sau șefi de instituții deconcentrate.

La finalul întrunirii, președintele PNL, Ludovic Orban a declarat că viitoarele negocieri vor avea ca bază de pornire programul de guvernare, dat fiind că următorul guvern va fi de coaliție, format din mai multe partide.