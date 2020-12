Fost președinte al UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România), Marko Bela a vorbit, astăzi, despre cărțile care vor fi jucate după alegerile parlamentare de formațiunea celei mai mari etnii din țară. Bineînțeles, din start este exclusă orice discuție legată de o eventuală legătură cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Legat de un pact cu PSD sau PNL, ar trebui să se ia în calcul, în primul rând, drepturile minorităților.

„După părerea mea, UDMR ar trebui să intre în coaliția de guvernare și la guvern. Bineînțeles dacă nu am avut această posibilitate în trecut, am ales varianta susținerii unui guvern din Parlament. Dar eu am experiența guvernării și cred că orice partid are interesul de a fi prezent atât în Legislativ, cât și în Executiv. Așadar, o repet, UDMR trebuie să caute intrarea în guvern”, a spus Marko Bela pentru Libertatea.

Care ar trebui să fie criteriile unei alianțe

Maro Bela a vorbit și despre domeniile care ar trebui să reprezinte priorități pentru partidele care vor forma alianța aflată la guvernare.

„Criteriul paradoxal nu ar trebui să fie apartenența la o familie politică, dacă coaliția politică e de dreapta sau de stânga, mai ales că în România aceste lucruri sunt ambigue. Criteriile ar trebui să fie programul: pe de o parte deziderate legate de relațiile interetnice, de drepturile minorităților, pentru că noi am avut o perioadă în care am progresat destul de mult în acest sens, dar în ultimii ani ne-am blocat.

De asemenea, vorbesc despre deziderate legate de asumarea unor măsuri de reformă a României, pentru că noi ne comportăm uneori de parcă am fi terminat procesul de integrare în sistemul occidental. Nu e așa. Avem multe de făcut în educație, în sănătate – se vede asta, în ceea ce privește infrastructura și instituțiile de bază ale democrației”, a mai afirmat Marko Bela.