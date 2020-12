Rareș Bogdan a declarat că PNL a mai multe procente pe finalul alegerilor, iar la final, după numărarea voturilor, va atinge 32% și va negocia pentru formarea viitorului guvern cu partidele din grupul PPE – PMP și UDMR dar și cu partidele reformiste – USR PLUS.

„PNL va guverna România, într-o coaliție a forțelor moderniste, în parteneriat cu preedintele Klaus Iohannis. Am câștigat alegerile. Toate exit pollurile au fost date până la ora 19.30. Am avut un finiș puternică în țară, În ultima oră și jumătate am mai adunat încă vreo 6%. Mai vin 4,5 % din Diaspora. Ne bazăm pe 32%, iar PSD va scădea spre 28%, iar USR PLUS va mai crește spre 18%”, a declarat Rareș Bogdan.

Liderul PNL a declarat că formațiunea din care face parte va da premierul și va construi o coaliție care va construi România în următorii patru ani. Rareș Bogdan a precizat că PNL va merge cu Ludovic Orban ca premier la negocierea pentru formarea viitorului Guvern.

„Nu vom accepta un premier de la alt partid politic. Este un singur nume: Ludovic Orban”, a declarat Rareș Bogdan. Este o declarație venită ca un răspuns la avertismentul venit din partea USR-Plus, alianța anunțând că nu îl dorește ca premier pe Ludovic Orban.

Ce a declarat Dacian Cioloș despre Ludovic Orban

„E confirmarea că USR PLUS e o forță politică în România. Cu acest mandat vom merge la orice negociere. Cu un program de reformă clar, asumat

USR Plus a evoluat sistermatic, mă aștept ca acest lucru să se întâmple în continuare. Noi avem o susținere puternică din Diaspora. Mă aștept să avem 18-19%. Îi vom cere și propune lui Iohannis să propună un premier care să coaguleze un parlament cu reforme clare. Multe instituții și-au pierdut credibilitatea, mediul economic așteaptă o perspectivă clară.

Nu vom merge cu Ludovic Orban premier la negocieri. Ne menținem tot ceea ce am promis, pentru asta am primit un vot. Bine-nțeles, președintele României va alege premierul. USR are propuneri și de program de guvernare și de oameni care să își asume această guvernare. Ne asumăm toate portofoliile”, a declarat Dacian Cioloș pentru Antena 3.

USR-Plus refuză negocierea cu PSD

Liderul USR – PLUS Dacian Cioloș a anunțat că alianța pe care o reprezintă nu va negocia cu PSD pentru formarea unui guvern, ci cu partidele reformiste.

„Vom avea o echipă solidă de deputați și senatori, un număr dublu, mulțumită votului dumnevoastră. Davă datele pe care le avem vor confirma este clar că românii nu au dat nici un mandat clar unui partid să formeze guvernul. Considerăm că am primit un mandat foarte clar din partea românilor. Din cauza pandemiei, România are nevoie de reforme, trebuie să contruim pe fundație curată și acesta este mandatul cu care USR PLUS merge în parlament și va negocia intrarea la guvernare. Nu vom abdica de la solicitările noastre”, a declarat Dacian Cioloș.

Potrivit spuselor sale, USR PLUS își va asuma guvernarea, conform programului politic și a celor 40 de angajamente pe care și le-a asumat.

„USR PLUS este pregătit să poarte negocieri cu partidele care vor să facă o guvernare corectă. Nu vom negocia cu PSD, ci cu forțe politice reformiste. Intrăm într-o fază politică matură pentru USR PLUS și își va asuma cu maturitate mandatul pe care l-a primit la PLUS”, a spus Dacian Cioloș.