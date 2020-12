Liderul USR – PLUS Dacian Cioloș a anunțat că alianța pe care o reprezintă nu va negocia cu PSD pentru formarea unui guvern, ci cu partidele reformiste.

„Vom avea o echipă solidă de deputați și senatori, un număr dublu, mulțumită votului dumnevoastră. Davă datele pe care le avem vor confirma este clar că românii nu au dat nici un mandat clar unui partid să formeze guvernul. Considerăm că am primit un mandat foarte clar din partea românilor. Din cauza pandemiei, România are nevoie de reforme, trebuie să contruim pe fundație curată și acesta este mandatul cu care USR PLUS merge în parlament și va negocia intrarea la guvernare. Nu vom abdica de la solicitările noastre”, a declarat Dacian Cioloș.

Potrivit spuselor sale, USR PLUS își va asuma guvernarea, conform programului politic și a celor 40 de angajamente pe care și le-a asumat.

„USR PLUS este pregătit să poarte negocieri cu partidele care vor să facă o guvernare corectă. Nu vom negocia cu PSD, ci cu forțe politice reformiste. Intrăm într-o fază politică matură pentru USR PLUS și își va asuma cu maturitate mandatul pe care l-a primit la PLUS”, a spus Dacian Cioloș.