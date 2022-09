Rareș Bogdan, despre impresiile unui demnitar european cu privire la România: „I-au dat lacrimile”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a discutat despre Portul Constanța, ce urmează să fie adaptat la condițiile actuale, astfel încât tranzitarea cerealelor Ucrainei prin Marea Neagră să fie eficientizată. Pe lângă asta, Rareș Bogdan a vorbit și despre vizita în România a comisarului European pentru Afaceri Interne Ylva Johansson.

Rareș Bogdan, despre impresia comisarului Ylva Johansson cu privire la România

„Peste 50% din totalul grâului pe care îl folosește Italia, Franța și Olanda este grâu din Ucraina. Acest grâu, ca să ajungă în vestul Europei, traversează cu sute de camioane, zilnic, România, respectiv încă trei, patru sau cinci trenuri, plus câteva barje, plus câteva vagoane care se încarcă în Portul Constanța.

A venit aici Ylva Johansson, comisarul European pentru Afaceri Interne, care era o critică a României și i-au dat lacrimile. O tipă extrem de dură, din nordul Europei, a venit și a zis: Domn’le, eu aveam altă imagine despre România. Mi-am schimbat total punctul de vedere. România trebuie să fie în Spațiul Schengen, românii sunt europeni”, a afirmat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, comparație între germani și români, pe bază de etnie

Eurodeputatul Rareș Bogdan s-a declarat un pro-european convins, prim-vicepreședintele PNL afirmând și că România are nevoie de o guvernare după modelul Germaniei, deși asta nu înseamnă, spune Rareș Bogdan, că germanii ar fi superiori românilor, ci că sunt mai organizați.

„Păi noi suntem europeni de 2.000 de ani, noi am apărat Europa de la Iancu de Hunedoara, la Ștefan cel Mare, când ăia fugeau și se băgau în hrube. Noi suntem europeni, ăsta e spiritul nostru, noi am dat culturi europene, am dat arhitecturi europene și am participat activ la ceea ce înseamnă civilizația europeană. Cum să fiu eu, ca român, ținut la marginea Europei doar de niște decizii politice?

Astăzi formăm o guvernare și eu cred că această guvernare poate să țină nu doar doi ani, ci încă 6 ani dacă ne știm a respecta reciproc, dacă stabilim o conduită destul de clară, putem gândi o guvernare de tip german fără niciun fel de problemă. Europenii nu sunt foarte diferiți, nu au nici trei urechi, nici patru mâini nici nemții. Au doar un sistem mai bine pus la punct, dar nu sunt nici mai inteligenți, nici mai buni”, a mai spus eurodeputatul Rareș Bogdan, conform Dcnews.ro.