Rapid a ratat șansa de-a urca pe prima poziție în Liga I. Giuleștenii, remiză cu Sepsi

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost unul echilibrat, cu ocazii de ambele părţi, dar cea mai mare a fost ratată de congolezul Juvhel Tsoumou, care a trimis în transversală, din foarfecă, la centrarea lui Christopher Braun (79). Tsoumou, la meciul său de debut la Rapid, a intrat în min. 58 în locul lui Alexandru Ioniţă II.

În min. 38, jocul a fost întrerupt timp de circa patru minute pentru defectarea temporară a sistemului de arbitraj video.

Echipa din Giulești a ratat şansa de a urca pe primul loc.

Şi în meciul tur s-a înregistrat acelaşi rezultat, 0-0. Rapid a ajuns la 11 etape consecutive fără înfrângere, cu şapte victorii şi patru egaluri. Sepsi OSK e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri, neprimind gol de trei meciuri.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Rapid Bucureşti 0-0, Arena Sepsi OSK – Sfântu Gheorghe

Arbitru: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Vlad Băban (Iaşi)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) – LPF.

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, se află într-o situație delicată. Din cauza rezultatelor mediocre din acest sezon, „Ciobi” riscă să fie pus pe liber.

„Știu că toată lumea așteaptă marele anunț, dar trebuie să spun că am decis ca, dacă am început un drum, să continuăm împreună. S-a văzut ceva încă din săptămâna trecută în vestiar, că oamenii au o altă atitudine”. A spus Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, conform Digi Sport.

El a mai precizat că Sepsi s-a obișnuit cu performanța.

„S-a văzut și la meciul cu Petrolul, dar și azi. Am ratat 6-7 ocazii mari. E o normalitate să mergem împreună. Asta nu înseamnă că trebuie să pierdem iar la nesfârșit meciuri. În momentul de față, cel mai înțelept lucru e să mergem împreună. Mai avem două săptămâni până la meciul cu FCU Craiova.

Cred că echipa asta, cu atitudinea asta, va produce multe surprize plăcute și va ajunge unde îi e locul. Chiar dacă anul ăsta nu reușim să intrăm în play-off, ne vom lupta pentru locurile 7-8. Echipa asta s-a obișnuit să iasă în Europa.

Am intrat în vestiar și am felicitat băieții pentru atitudine. Am avut o sumedenie de ocazii, cel puțin în prima repriză. Dacă luăm statistica putem spune că am fost mai buni decât cei de la Rapid.

Mingea nu a vrut să intre în poartă”, a conchis patronul.