Violențe extreme înainte de meciul Marseille – Lyon. A curs sânge în autocarul oaspeților

Partida de fotbal dintre Marseille și Lyon din etapa a 10-a din Ligue 1 a fost suspendat după ce mai mulți suporteri ai echipei gazdă au atacat autocarul adversarilor cu pietre. Cel mai șifonat a ieșit antrenorul ”Leilor”. În vârstă de 45 de ani, Fabio Grosso a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Tehnicianul echipei oaspete sângera masiv.

Potrivit presei locale, fanii lui Marseille au vandalizat autocarul celor de la OL. Mai multe geamuri ale autocarului au fost sparte. Iar una dintre pietre l-a lovit în față pe Fabio Grosso, campionul mondial cu ”Squadra Azzurra” la CM 2006.

Fostul fundaș a coborât din autocar plin de sânge după ce a suferit o tăietură de câțiva centimetri la nivelul arcadei. Tehnicianul Leilor se află în afara oricărui pericol, însă poartă un bandaj uriaș pe frunte.

Presa din Hexagon a anunțat cu puțin timp înaintea fluierului de start că Grosso a picat testele medicale fiind suspect de contuzie. După care, L’Equipe a informat, chiar la ora 21:45 că partida nu se va mai disputa. Deși tehnicianul celor de la Olimpique Lyon a primit îngrijiri medicale de urgență, contuzia a fost atât de puternică încât Grosso nu a mai putut comunica.

„Situația e foarte emoționantă, am văzut cum îi sângera fața. Și sigur nu a fost vorba doar de cioburi, trebuie să fi fost un impact puternic. Nu prea este lucid. Nici măcar nu poate vorbi. Încă mai are cioburi pe față. Sunt foarte nervos! Eu, jucătorii și antrenorul ne-am pregătit pentru seara asta și lumea voia să vadă meciul”, a spus John Textor, patronul lui Lyon, conform L’Equipe .

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023