Rafila a recunoscut! Există o criză, dar cum o rezolvă? „Stați puțin, că abia am venit la Ministerul Sănătății”

Instituțiile medicale din România se confruntă cu o criză de personal. A recunoscut-o chiar noul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Oficialul a precizat că are anumite strategii pe care își propune să le implementeze astfel încât să pună capăt fazei critice din spitale, însă are nevoie de timp în acest sens. „Stați puțin, că abia am venit la Ministerul Sănătății”, s-a exprimat Alexandru Rafila, sâmbătă, 18 decembrie.